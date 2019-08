Zlatan Ibrahimovic og Lionel Messi kjemper om å vinne «årets mål»

De store verdensstjernenes vakre perler fra forrige sesong er begge nominert til Puskas-prisen, men får tøff konkurranse fra andre drømmescoringer.

Det var i september i fjor at Zlatan Ibrahimovic scoret sitt 500. mål i karrieren på spektakulært vis.

Nå er det utrolige karatesparket et av ti mål som er nominert til å vinne Puskas-prisen for årets mål i verden.

Forrige sesong var det Mohamed Salahs scoring mot Everton som på kontroversielt vis stakk av med seieren, noe som fikk blant andre Øyvind Alsaker til å reagere.

Disse er nominert til Puskas-prisen 2019 Matheus Cunha mot Bayer Leverkusen.

Juan Fernando mot Racing Club.

Zlatan Ibrahimovic mot Toronto.

Lionel Messi mot Real Betis.

Ajara Nchout mot New Zealand.

Fabio Quagliarella mot Napoli.

Amy Rodriguez mot Sky Blues FC.

Billie Simpson mot Sion Swifts Ladies.

Andros Townsend mot Manchester City.

Daniel Zsori mot Ferencvaros TC. Vis mer

Denne sesongen er Zlatan Ibrahimovic nominert til prisen for fjerde gang. I 2013 vant han prisen etter det vanvittige brassesparket mot England:

Denne sesongen stiller Zlatan Ibrahimovic nok en gang veldig sterkt.

– Om det er årets mål i MLS? Ja, når du rangerer de peneste fulltreffene, kommer det til å stå Zlatan, Zlatan, Zlatan og Zlatan, sa kommentator Cobi Jones ifølge Aftonbladet.

Se den vanvittige scoringen her:

Svensken får imidlertid svært tøff konkurranse fra Lionel Messi.

Og ja, du gjettet riktig: Det er den ekstremt følsomme lobben mot Real Betis som er nominert.

I samme kamp banket han like gjerne inn to mål til – det ene et vakkert frispark:

Også engelskmennene stiller med en sterk kandidat.

Andros Townsend sin vanvittige volleyscoring er av det fascinerende slaget, og ble kåret til «årets mål» i Premier League forrige sesong:

Samtlige av målene kan du se på FIFAs YouTube-kanal.

Matheus Cunha, Juan Fernando, Ajara Nchout, Amy Rodriguez, Billie Simpson og Daniel Zsori er noen av spillerne som er nominert.

Det samme er Fabio Quagliarella for denne frekkisen:

Publisert: 19.08.19 kl. 18:14