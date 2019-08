Kamara med drømmescoring i hjemmedebuten: – Sykt deilig

Ola Kamara leverte sitt første klubbmål i 2019 på spektakulært vis i derbykampen mot New York Red Bulls natt til torsdag.

Ola Kamara ble solgt fra Shenzhen til MLS-klubben DC United tidligere i august, og mot New York Red Bulls natt til torsdag fikk han debuten fra start.

Rivalene fra nord tok ledelsen, men etter pause fikk den norske spissen ballen utenfor 16-meteren. Han fikk akkurat nok rom til å lade kanonen, og hamret ballen opp i høyre kryss.

– Det var sykt deilig å dunke inn en sånn goal, og presentere meg selv foran DC-fansen på den måten, sier Kamara til VG.

Se scoringen i videovinduet øverst i artikkelen.

Første klubbmål i 2019

Nordmannen har et høyt scoringssnitt i MLS, men i Shenzhen gikk det ikke like bra - og landslagsspissen dro fra Kina uten nettkjenning. Dermed var nattens scoring Kamaras første klubbmål i 2019 (han scoret mot Sverige for Norge i mars).

– Det var en god hjemmedebut. Det er bare synd det ikke ble poeng av det til slutt, sier 29-åringen.

For det holdt ikke helt inn.

Bare fire minutter etter Kamaras drømmescoring fikk Red Bulls straffe, og Daniel Royer satte inn 2–1. Det ble sluttresultatet.

DEBUT: Ola Kamara (t.h.) ble byttet inn mot Vancouver Whitecaps sist helg, men fikk spille fra start mot New York Red Bulls. Foto: Scott Taetsch / X02835

Rooney så rødt

Men det var ikke bare målene som var dramatiske mellom de to MLS-rivalene.

Allerede til pause var begge lagene redusert til ti mann. For DC United var det Wayne Rooney som ble sendt i dusjen, allerede etter 24 minutter.

Kamara sier han ikke har sett situasjonen på nytt, og vil ikke kommentere kortet, men her kan du se hvordan den engelske spissen ble vist ut av VAR:

DC United har nå tapt to kamper på rad, men ligger fremdeles på sluttspillplass i Eastern-avdelingen i MLS. De har fem poengs forsprang på Orlando City, som ligger rett under streken.

Det er seks kamper igjen av grunnsesongen.

Publisert: 22.08.19 kl. 07:46