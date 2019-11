MINNE FOR LIVET: Her får Rikke Nygard (t.h.) sin debut for det norske landslaget og erstatter tidligere lagkamerat i Arna-Bjørnar, Vilde Bøe Risa, i EM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland. Foto: Jostein Magnussen

Dette øyeblikket kommer Rikke (19) alltid til å huske

Etter et tøft 2018, fikk kometen Rikke Nygard (19) sin debut på det norske A-landslaget i høst. Nå er en utenlandsk Champions League-klubb interessert i å hente Arna-Bjørnar-spilleren.

Nå nettopp

77 minutter var spilt av EM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland da Nygard fikk sin A-landslagsdebut. 19-åringen ble byttet inn for Vilde Bøe Risa, hennes store forbilde da Nygard begynte å trene med Arna-Bjørnar allerede som 14-åring.

– Dette var stort. Det er kjekt å få debutere for landslaget her i Norge. Det kunne ikke vært så mye bedre enn å få erstatte Vilde som jeg så opp til da jeg var yngre og fikk spille på lag med i Arna-Bjørnar, sier Rikke Nygard.

Hun debuterte i Toppserien for Arna-Bjørnar allerede som 15-åring. I flere sesonger var hun på lag med landslagsspillerne Vilde Bøe Risa og Amalie Eikeland. Nå har 19-åringen satt seg nye mål.

– Det er å etablere meg på A-landslaget og komme meg til utlandet som proff. Jeg får høre litt fra Vilde og Amalie rundt hvordan hverdagen er «ute» kontra norsk fotball. Det er kjekt å høre ulike syn, sier hun.

Og veien til et utenlandseventyr virker ikke å være lang for 19-åringen.

VG vet at blant annet en utenlandsk Champions League-klubb har forhørt seg om talentet og skal være interessert i å signere henne.

Det hadde nok ikke 19-åringen trodd for et års tid siden.

Alvorlig kneskade

Store deler av 2018 var et mareritt for Nygard med tre skader som ødela det meste av sesongen.

– Jeg hadde mange småskader. Først en brukket arm, så hjernerystelse og et avrevet leddbånd i kneet. Hele sesongen gikk. Jeg prøvde å hente meg inn, men det kom hele tiden noe nytt. Så målet i år var å få en sesong uten skader, kjenne på mestring og ha det gøy med fotballen. Så har det gått bedre enn jeg så for meg.

Det toppet seg da hun ble tatt ut i troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland og Færøyene. Fredag kom debuten i Stavanger.

– Jeg ser på det som en bekreftelse på at jeg har gjort mye riktig og har hatt en god sesong. At du har blitt sett er en veldig god følelse, sier Nygard og er klar på at hun har lært av alle periodene med skader.

les også Beklager at kvinnelandslaget må kutte samlinger

– Du blir mentalt sterkere, og du skjønner når du skal gå av feltet hvis du kjenner på noe.

Landslagssjef Martin Sjögren kaller 19-åringen «en spennende spiller».

– Hun har vært god på de yngre landslagene, men har slitt litt med skader. Nå har hun fått den kontinuiteten som er nødvendig for å hevde seg. Hun har et internasjonalt snitt i den forstand at hun forflytter seg kjapt. Så har hun selvfølgelig mye hun må forbedre for å ta steget, men forutsetningene for å bli en riktig dyktig landslagsspiller er der, sier Sjögren til VG.

PÅ FELTET: Rikke Nygard (midten) på trening med Ingrid Moe Wold (t.h.) og de norske landslagskvinnene i Stavanger. I bakgrunnen landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Jostein Magnussen

Publisert: 19.11.19 kl. 17:10

Mer om