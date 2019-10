KAPTEIN MOT UNITED: Alexander Tettey går inn i en takling på Manchester United-spiller Andreas Pereira. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Tettey raser etter United-møte: – Jeg fikk sjokk

NORWICH (VG) Alexander Tettey (33) var en forbannet kaptein etter det han kaller «juniorfotball-feil» av egne lagkamerater i 1–3-tapet mot Manchester United.

Den norske midtbanespilleren var smilende og pratsom da han stilte til intervju i pressesonen lenge etter kampslutt, før han forlot Carrow Road som sistemann etter et langt isbad for å restituere den aldrende kroppen sin. Men han var også sint.

Det som irriterer ham mest i 1–3-tapet, er 0–2-målet Norwich slapp inn mot United, da Marcus Rashford ble spilt igjennom av Daniel James mot et vidåpent forsvar som lot Ole Gunnar Solskjærs menn utnytte alle sine største styrker.

– Jeg fikk sjokk. Jeg vet ikke hvordan vi kan være så naive og gi fra oss så mye rom. Det skal ikke skje, sier Tettey til VG.

Norwich-manager Daniel Farke kalte forsvarsspillet i den situasjonen for «en katastrofe», og lagkapteinen hans er enig.

– Vi har en høyreback som er i ingenmannsland, vi har en midtstopper som er høyere oppe enn den andre, og han ene vet ikke hvor angrepsspilleren er. Det målet der skal ikke skje. Hvis du slipper inn sånne mål i Premier League gang på gang, så har du ingen mulighet. Det er greit å slippe inn mål, men ikke på den måten. Jeg er fortsatt veldig forbannet over det, sier Tettey.

Han peker også på flere andre situasjoner der lagkameratene hans viser mangel på rutine og kynisme, som da 21 år gamle Todd Cantwell prøvde å vende opp i eget felt og mistet ballen til Scott McTominay på Uniteds første mål.

– Jeg skal ikke være for streng, men jeg synes vi gjør «juniorfotball-feil», sier nordmannen.

Som kaptein er det hans oppgave å holde en dialog med dommeren, og han virket svært opprørt på pipeblåseren da Manchester United fikk tildelt sitt første straffespark etter en to minutter lang VAR-vurdering. Daniel James gikk i bakken etter en takling av Norwich-stopper Ben Godfrey, men reprisene tydet på at det ikke burde vært straffe, men likevel ble dommerens opprinnelige avgjørelse om at det ikke var straffe, omgjort av VAR.

– Det var litt rart. Dommeren sier til meg at det ikke var straffe. Jeg sa til ham at det ikke var straffe. James sa til keeperen vår (Tim Krul) at det ikke var straffe. Men så får vi noen som sitter et sted og sier at det er straffe. Jeg synes ikke det var det, sier Tettey og fortsetter med sitt karakteristiske glis:

– Jeg var egentlig forbannet gjennom hele kampen. Først og fremst gjør vi en del ting som er veldig rart, og så har du disse VAR-greiene som gjør at du må vente … du spiller kampen, du har adrenalin fra før, du trenger ikke flere ting til å skape spenning. Hva er det for noe? Bare bestem det så spillet kan gå videre. Hvordan kan de bestemme at det er straffe? Det er helt utrolig. Hvis dommeren ser det klart, kan ikke han få bestemme? Hvem vet.

NORSK DUELL: Ole Gunnar Solskjær og Alexander Tettey etter Manchester Uniteds møte med Norwich. Foto: Joe Toth/BPI/Shutterstock /

Etter kampen ble Tettey stående lenge og snakke med Solskjær på Carrow Road-gresset. Den tidligere Rosenborg-spilleren forteller om samtalen med den tidligere Molde-sjefen:

– Vi snakket mest om ham og situasjonen med laget hans, hva han prøver å få til og sånne ting. Og så skulle han prøve å se om han rakk kampen mellom Molde og Rosenborg. Det var hyggelig å prate med ham, det var lenge siden.

– De prøver å få til noe. Det tar tid, men i en storklubb som det har de ikke tid. Det kreves resultater hele tiden. Men jeg synes de må gi dem tid og trygghet med disse ungguttene. Ole er veldig bra på det. Han har noe på gang, sier Tettey om Solskjærs United.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 10 9 1 0 23 – 8 15 28 2 Manchester City 10 7 1 2 32 – 9 23 22 3 Leicester City 10 6 2 2 25 – 8 17 20 4 Chelsea 10 6 2 2 23 – 16 7 20 5 Arsenal 10 4 4 2 15 – 14 1 16 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

