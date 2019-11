André Gomes etter skrekkskaden: - Alt har gått bra

André Gomes har operert i foten etter skrekkskaden han fikk mot Tottenham forrige helg. Nå forteller 26 -åringen at alt gikk fint.

For mindre enn 10 minutter siden







Det var mot Tottenham søndag kveld at portugiseren lå nede på bakken med ankelen i en unaturlig posisjon. Etter en takling fra Tottenhams Heung-min Son gikk det ordentlig ille for André Gomes som ble bært av banen med brukket ankel.

Everton kunne samme kveld informere om at Gomes skulle under kniven til operasjon mandag etter.

Nå har 26-åringen selv lagt ut en video i sosiale medier hvor han gir en liten statusoppdatering etter operasjonen.

– Som dere alle vet, så gikk alt bra. Jeg er allerede hjemme med familien min og jeg vil takke alle for all støtte, meldinger og den positive energien, sier Gomes i det tyve sekunders lange klippet som du kan se her:

Følelsesladet Son

Like etter taklingen fra Son på Gomes, gikk Tottenhams Sør-Koreaner bort til portugiseren. Da møtte han en Gomes som skrek i smerter, og et syn av en ankel helt ute av posisjon. Da knakk han helt sammen.

Og på toppen av det fikk han også rødt kort etter en VAR-sjekk. Son fikk egentlig bare det gule kortet. TV-bildene viste imidlertid at taklingen ikke var så ille som det kunne se ut som. Tottenham anket det røde kortet, og Son slapp karantene.

Da Tottenham slo Røde Stjerne 4–0 i Champions League onsdag kveld, var Son å finne i startelleveren. Der scoret 27-åringen to mål, og det feiret han med å se inn i kamera og vise en unnskyldning til midtbanespilleren i Everton.

Se video av Sons unnskyld-feiring her:

Publisert: 07.11.19 kl. 08:46







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 11 10 1 0 25 – 9 16 31 2 Manchester City 11 8 1 2 34 – 10 24 25 3 Leicester City 11 7 2 2 27 – 8 19 23 4 Chelsea 11 7 2 2 25 – 17 8 23 5 Arsenal 11 4 5 2 16 – 15 1 17 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om