Lyon og Hegerberg vant storkamp – langt steg mot nytt seriegull

(Lyon – Paris Saint-Germain 1–0) Det er bare den niende av 22 serierunder, men Ada Hegebergs Lyon tok et langt steg mot det 14. strake seriegullet etter 1–0-seieren over erkerivalen PSG.

Japanske Saki Kumagai nikket vakkert inn seiersmålet etter corner. Ada Hegerberg jobbet hardt i 90 minutter, men ble målløs.

Lyon er riktignok bare tre poeng foran PSG, men ytterst få lag i Frankrike kan skape trøbbel for klubben som også har fire strake Champions League-triumfer.

De fleste kampene vinner Lyon med store sifre. Derfor er det ekstra viktig å slå PSG.

Hegerberg har vunnet fem seriegull med Lyon. I løpet av disse sesongene har laget spilt 110 seriekamper, vunnet 103, spilt uavgjort seks ganger og tapt én kamp! (0–1 mot PSG 17. desember 2016.)

Målforskjellen i disse fem sesongene forteller også sitt: 558–27. I snitt har Lyon scoret fem mål i hver eneste seriekamp. Heberberg sto bak 130 av de 558 målene.

Denne høsten har Lyon fortsatt dominansen: 25 poeng og 37–4 i mål etter ni kamper. Hegerberg har satt inn ti av dem.

Et sensasjonelt uavgjortresultat mot svake Dijon viser at det er mulig å rote i noen kamper, men en ny knepen seier over PSG (det har vært mange av dem) gjør at Lyon er i førersetet igjen.

Lyon måtte klare seg uten sin suspenderte kapteinsklippe Wendie Renard, og etter en halvtimes tid måtte visekaptein Eugénie Le Sommer ut med skade. Men det er nok av kvalitetsspillere i Lyon, og Lyon 1–0-seieren var fullt fortjent. Den kunne fort blitt større.

PSGs chilenske stjernekeeper Christiane Endler var som vanlig meget god, og stoppet hjemmelaget flere ganger. Lyon ble dessuten trolig snytt for minst to straffer, kanskje tre, én av dem da Perle Morroni dyttet Ada Hegerberg hardt i ryggen.

Hegerberg kom ikke til noen stor sjanse, men gjorde et strålende forarbeid da Delphine Cascarino burde øket til 2–0.

PS! PSGs Karina Sævik ble sittende på benken.

