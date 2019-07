Børven med klar melding til Odd-ledelsen: – De må tørre

Torgeir Børven (27) mener Odd må være villig til å tøye strikken økonomisk på sommerens overgangsmarked for å opprettholde muligheten til å ta gull.

Det forteller Eliteseriens toppscorer til VG. Onsdag avgjorde Børven kampen mot Stabæk med sin 10. og 11. nettkjenning for sesongen. Seieren betyr at telemarkingene bare ligger ett poeng bak serieleder Molde, med én kamp mindre spilt.

Nå ber spissen Odd-ledelsen ta grep, siden innleide Sander Svendsen (21) forlater klubben etter helgens bortematch mot Mjøndalen.

– Først er det kamp på søndag, som må vinnes. Etter det er det tid for spillerne å ta ferie, mens trenerapparatet og styret må på jobb for å finne en erstatter for Sander. Det håper jeg at de går «all in» på, og ser at de må tørre å tøye strikken litt på økonomi for å få inn en fullverdig erstatter. Det er noe vi må gjøre. Det håper jeg de skjønner, sier Børven til VG i et intervju som du kan se øverst i saken.

Dette jobber ledelsen med

Odd-sjef Einar Håndlykken syns det er bra at Børven brenner for at laget skal være best mulig rustet i tiden som kommer.

Klubbens daglige leder forsikrer angriperen om at de deler ønsket hans. Det innebærer blant annet å sørge for at innleide Fredrik Oldrup Jensen (26), som i utgangspunktet skal returnere til belgiske Zulte Waregem neste måned, blir værende i Skien.

– Vi jobber med å forlenge avtalen med Oldrup og finne en erstatter for Sander. Det er vårt hovedfokus i sommerens overgangsvindu. Ellers setter jeg pris på Børvens engasjement. Han tenker nok som de fleste av våre spillere, trenere og supportere, sier Håndlykken til VG.

– Ingen rike onkler

Odd-lederen påpeker samtidig at klubben ikke har eksterne hjelpere. Det betyr at hvittrøyene må forholde seg til ressursene som er i klubben fra før.

– Vi som styrer økonomien, ser nok også de sportslige mulighetene etter en knallbra vårsesong. Men i Odd har vi ingen rike onkler å gå til for å finansiere spillerkjøp. Så vi kan bare bruke inntektene vi har skaffet via vanlige kanaler, forteller Håndlykken.

Søndag spiller Odd for nye poeng. Avspark på Consto Arena i Mjøndalen er klokken 18.00.

