ENDELIG: I tredje VM-kamp fikk Isabell Herlovsen sin første scoring i mesterskapet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Herlovsen takket for straffen: – Deilig for selvtilliten

REIMS (VG) (Sør-Korea – Norge 1–2) Da Norge fikk straffe for andre gang for kvelden, var Isabell Herlovsen sikker: Hun ville ta straffesparket.







– Jeg tipper det er flere på laget her som ville tatt den. Jeg sa til Guro at jeg hadde lyst til å ta den og så kommer Maren bort til meg spør om jeg har lyst. Da sa jeg at det ville jeg. Det satte jeg veldig stor pris på, sier Herlovsen til VG etter 2–1-seieren over Sør-Korea i Reims.

Caroline Graham Hansen gikk i bakken fire minutter ut i andre omgang og Norge fikk straffe. Isabell Herlovsen fikk ta straffesparket og sendte Norge opp i 2–0-ledelse.

– Det er «Caro» som er straffetager, men så var det hun som ble tatt. Så fikk jeg ganske klare beskjeder om at «Isa» hadde lyst til å ta den og det er ingenting bedre enn å ha spisser som scorer mål og får den selvtilliten. Det er bedre at «Isa» åpner scoringskontoen enn at jeg gjør det, sier Maren Mjelde til VG.

– Det er deilig for selvtilliten min. Men det er som jeg har sagt hele tiden. Først og fremst er det hard jobbing som må til. I dag får jeg belønning for det med en scoring. Det er en straffe, ikke noe spillemål, men mål er mål. Det var veldig deilig. Det skal jeg ærlig innrømme å si, sier 30-åringen.

FEIRET MED KJÆRESTEN: Etter å ha løpt til lagvenninnene på sidelinjen, satte Isabell Herlovsen kursen rett mot samboeren Christine Porsmyr Olsen på tribunen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Pipekonserten før den norske spissen skulle ta straffesparket var øredøvende.

– Man får det jo med seg, men samtidig så er man veldig fokusert på det man skal gjøre at man glemmer det på en måte litt. Ekstra deilig å score når det pipes så mye, sier hun.

Fikk øyekontakt med romkameraten

Hun ble stående et stykke fra ellevemetersmerket og vente til dommeren ga klarsignal. I mellomtiden vendte hun blikket mot sidelinjen.

– Jeg så keeperen sto ved straffemerket. Da var ikke jeg interessert i å gå bort dit for å legge ned ballen og stå der og vente. Jeg tittet bort mot sidelinjen og der sto «Sessy» (Therese Sessy Åsland), romkameraten min, sier hun og forteller at Åsland sendte henne et blikk som kunne tolkes som «kom igjen, den setter du».

– Den skulle bare i mål, sier Herlovsen med et smil.

Hun beskriver oppgjøret mot Sør-Korea som en «slitekamp», men er fornøyd med karakteren det norske laget viste mandag kveld.

– Vi løper, jobber og sliter for hverandre. Alle kamper kan ikke være like bra. I dag er en middels dag på jobb, men likevel så er det en styrke å vise at vi vinner fotballkamper på middels dager også, sier 30-åringen og får støtte av keeperveteran Ingrid Hjelmseth (39).

– Man går aldri gjennom et mesterskap hvor man bare spiller prikkfrie og perfekte kamper. Det var kanskje greit å ta en litt dårligere kamp i dag, men jeg synes det er en styrke at vi tar med oss en seier på en dårlig dag, sier Hjelmseth.

Publisert: 18.06.19 kl. 00:02