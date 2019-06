Treneren: Ødegaard kan ikke bli noen Messi eller Ronaldo – men en Christian Eriksen

Martin Ødegaards trener mener at 20-åringen kan bli like god som Tottenhams danske Christian Eriksen. Men ikke noen Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo.

Nå nettopp







Leonid Slutskij er tidligere russisk landslagstrener – og har det siste året vært trener for Martin Ødegaard i Vitesse. I et stort intervju med den russiske avisen Sport Ekspress tilkjennegir han sin kjærlighet til nordmannen – og svarer slik på hvor langt Martin Ødegaard kan bli like god som Cristiano Ronaldo:

– Nei, ikke så god, selvfølgelig. Han er ingen Ronaldo, ingen Messi, ingen Mbappé, ingen Hazard, men han kan komme opp på samme nivå som for eksempel Christian Eriksen, sier åpenhjertige Slutskij.

Torsdag meldte TV 2 at Ødegaard, sammen med faren Hans Erik Ødegaard og agenten Bjørn Tore Kvarme, var på plass i Tyskland. 20-åringen skal ha landet i Düsseldorf i formiddag, og Bayer Leverkusen nevnes som en aktuell klubb for Ødegaard. Den tyske klubben er klare for spill i Champions League neste sesong.

– Fantastisk sesong

På spørsmål om Martin Ødegaard nå skal «tilbake til toppnivå», svarer Slutskij:

– Trolig. Martin har ennå ikke bekreftet noe. Men jeg er sikker på at han kommer til å fortsette karrieren i en klubb som skal spille Champions League. La oss håpe at han i løpet av et par år ikke bare fortsetter på Vitesse–nivå, men på nivået til en europeisk storklubb, sier Leonid Slutskij.

Vitesse-treneren har tidligere sagt til en nederlandsk lokalavis at det ikke er noen idé for Ødegaard å gå til Ajax, fordi nivået på motstanderne i Nederland ikke er god nok. Slutskij mener at Ødegaard må til en større europeisk liga.

Torsdag ettermiddag melder flere nederlandske medier at Ajax nå har gitt opp håpet om å kapre nordmannens signatur. Både De Telegraaf og AD hevder Ajax håpet å sikre seg Ødegaard som en erstatter for kanten Hakim Ziyech, men at nordmannen nå er på vei til Bayer Leverkusen.

Dermed kan Slutskij få viljen sin. Han snakker om Ødegaard og Monaco-russeren Aleksandr Golovin som sine to helt spesielle favoritter, og kaller dem for sine «fotballsønner».

– Ødegaard har hatt en fantastisk sesong. Det som har skjedd med ham, er utrolig.

les også Ødegaard avslører: Kun to alternativer i sommer

– En stor glede

Leonid Slutskij utdyper:

– Prisen på Ødegaard har økt dramatisk. Han har kommet med på alle kåringer av «årets lag», noe som ikke har skjedd med Vitesse-spillere tidligere. Han ble «månedens spiller», det er også en stor hendelse for klubben.

Russeren prater om hvor glad han er over måten Ødegaard har hevet seg på det siste året:

– Han var et falmet talent som hadde mislyktes i to sesonger i Heerenveen. Han var allerede avskrevet av alle. Når du gir en sånn spiller en ny sjanse, så er det en alvorlig utfordring. Men det gir meg en stor glede å heve unge spillere til et nytt nivå.

Publisert: 20.06.19 kl. 18:54