SCORET: Torgeir Børven setter her inn sitt første for kvelden i kampen mot Stabæk. Foto: Teigen, Trond Reidar/NTB scanpix

Jönsson illsint etter Børven-dobbel som sendte Odd opp i ryggen på Molde

SKIEN (VG) (Odd-Stabæk 2–1) Torgeir Børven (27) overtok toppscorertittelen i Eliteserien med sin 10. og 11. scoring for Odd. Stabæk-trener Jan Jönsson (59) likte svært dårlig måten det avgjørende målet kom på.

Med drøyt 15 minutter igjen på Skagerak Arenas digitale urverk, kastet Stabæk-keeper Marcus Sandberg seg inn i en duell med Elbasan Rashani. Odd-kanten fikk avsluttet, men ballen gikk over mål. Dommer Dag Vidar Hafsås mente Rashani ble hindret såpass mye at han ga hjemmelaget straffe.

Det fikk det til å koke fullstendig over for Jönsson, som havnet i en krangel med Hafsås’ assistentdommer ved sidelinjen.

– Han er ikke i nærheten. Man må ha marginer for å vinne, men i dag hadde vi ikke det, sier Jönsson til Eurosport om situasjonen.

Marcus Sandberg mener selv det også aldri skulle ha vært straffespark.

– Det er en 50/50 situasjon, og jeg må gå. Han får avsluttet, så merker han at han skyter over, og da setter han beinet i magen på meg og faller. Hadde ballen gått i mål hadde han nok hoppet over.

Rashani er ikke enig i den konklusjonen.

– Han prøver nok ikke å ta meg, men har tar meg. Det er straffe. Noen dommere ville nok ikke blåst siden jeg fikk skutt, sier Rashani.

For Børven var følelsen en helt annen enn sinne. Forsøket fra 11-meteren var en mulighet til å bringe Odd bare ett poeng bak serieleder Molde og samtidig overta toppscorertittelen. Den dobbelsjansen tok 27-åringen vare på ved å sende Sandberg til venstre og ballen i nettet på motsatt side.

FORBANNET: Her viser Jönsson hva han mener om straffesparket Odd fikk som avgjorde kampen. Foto: Joachim Baardsen/VG

To mål på tre minutter

Oppgjøret ble avsluttet på dramatisk vis, men startet rolig. Det vil si helt til det 10. og 13 spilleminuttet, for da smalt det skikkelig.

Først rullet hjemmelaget opp et nydelig angrep, hvor Sander Svendsen trådte Vebjørn Hoff gjennom Stabæk-forsvaret med en perfekt vektet pasning. Indreløperen fikk vendt kroppen rundt og slått ballen 45 grader ut til Børven, som bredsidet ballen opp i nettaket.

Stabæk opplevde trolig baklengsmålet like kaldt som da vanningsanlegget på Skagerak Arena plutselig slo seg på i pausen, men bæringene lot seg ikke knekke.

I stedet gikk de nærmest rett i angrep. Daniel Braaten har fått et nytt oppsving i karrieren etter at Jönsson tok over laget sist måned, og det var den tidligere Premier League-proffen som lurte inn 1–1 fra skrått hold bak en utspilt Sondre Rossbach i Odd-buret. Scoringen var Braatens første for sesongen, i hans fjerde strake kamp fra start under svenske Jönssons ledelse.

Dramatisk

I andre omgang var det Franck Boli som fikk den største muligheten for Stabæk. Braatens spisskollega kom alene med Rossbach etter en fantastisk igangsetting av Sandberg, men Odds sisteskanse reddet med en sterk benparade.

Bare fem minutter senere oppsto kampens mest omdiskuterte situasjon, som endte med at Børven plasserte inn seiersmålet på straffe for Odd.

Publisert: 10.07.19 kl. 20:50 Oppdatert: 10.07.19 kl. 21:01