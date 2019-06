EMOSJONELT: Patrick Berg spilte for Glimt i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Berg (21) i tårer etter Glimt-seier i Stavanger

STAVANGER (VG) (Viking-Bodø/Glimt 3–4) Bodø/Glimt vant lagets første kamp etter bortgangen til klubblegende Arild Berg (43). Etterpå tørket nevøen Patrick (21) tårer på vei av kunstgresset.

Fredrik Bjørkan, Geir André Herrem, Amor Layouni og innbytter Philip Zinckernagel satte inn hvert sitt mål for gultrøyene på SR-Bank Arena. Det medførte at Viking havnet under både 0–2 og 1–4.

Hjemmelaget svarte tre ganger gjennom Kristian Thorstvedt, Usman Sale og Runar Hove, men Bodø/Glimt vant syvmålsmatchen i Stavanger.

JUBLET: Ricardo Friedrich så Glimt-lagkameratene score fire ganger på SR-Bank Arena i Stavanger. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Emosjonelt

For Bodø/Glimt ble det en svært følelsesladd inngang på kampen. Lørdag ble det kjent at Arild Berg var gått bort, bare 43 år gammel.

Hans nevø, 21 år gamle Patrick, valgte å spille kampen for gjestene. Med nummer syv på ryggen, den samme trøyen som både pappa Ørjan, onkel Runar og bestefar Harald «Dutte» Berg» har hatt før ham, styrte unggutten Glimts midtbane fra sin sentrale ankerposisjon etter å ha vært med på 60 sekunders applaus for Arild like før start.

På tribunen i Stavanger var et hundretalls gulkledde supportere møtt opp. I en 16 grader varm sol rullet de ut et banner til ære for Berg med beskjeden «Hvil i fred».

Viking-nedtur

På banen fremsto samtidig Glimt-leiren disiplinert. Spillerne var konsentrerte, lå lenge smart defensivt og jaktet hele tiden raske overganger offensivt.

Viking startet kampen best, anført av en spillesugen Zlatko Tripic. Men da kapteinen kolliderte med lagkamerat Ylldren Ibrahimaj etter et drøyt kvarter og måtte ut med smerter i siden noen minutter senere, falt energien og kvaliteten hos hjemmelaget.

Thorstvedts sjette eliteseriescoring for sesongen kom også nærmest ut av intet: På et langskudd like før pause. Nettkjenningen ga Viking-publikumet fornyet håp om poeng, men etter hvilen la Glimt på til både 1–3 og 1–4.

Sales og Hoves reduseringer fra kloss satte igjen fyr på matchen, men Kjetil Knutsens gutter holdt unna. Seieren befester Glimts posisjon i toppen av tabellen. Etter 11 matcher ligger gultrøyene på 3. plass - fem poeng bak serieleder Molde med to kamper mindre spilt.

Publisert: 23.06.19 kl. 19:54