STERKE MENINGER: Jesper Mathisen er kjent for å si det han mener på direkte i TV 2. Nå reagerer han på at agent Stig Lillejord skal hjelpe gamleklubben Start under sommerens overgangsvinduer. Foto: Frode Hansen

Reagerer på agentens rolleblanding: – Hva i alle dager er dette?

Spilleragent Stig Lillejord skal hjelpe Start med overganger. Det mener tidligere Start-spiller og TV 2-ekspert Jesper Mathisen er en særdeles dårlig idé.

Nå nettopp

Stig Lillejord er agent med flere Start-spillere i stallen. Mandag skriver Fædrelandsvennen at han skal bistå Start i kontraktsforhandlinger og spilleroverganger de kommende vinduene.

Det mener Jesper Mathisen blir krøll.

– Hva i alle dager er dette? skriver den tidligere Start-midtstopperen på Twitter. Overfor VG utdyper hvorfor han reagerer:

– Han må gjerne jobbe i Start, men da må han slutte som agent. Her er det umulig å unngå interessekonflikter selv om både Lillejord og Start sikkert måtte ha de beste intensjoner, sier Mathisen.

Start-spillerne Jonas Deumeland, Sander Sjøkvist, Henrik Gjesdal og Kasper Skaanes er i stallen til Lillejord.

– Du vil alltid være inhabil. Han har allerede fire spillere i stallen. En går ut av kontrakt neste sesong. Og så har du konkurrenter til Kasper Skaanes, som representeres av Lillejord, som går ut av kontrakt etter neste sesong. Hvilke kontrakter vil han gi dem?

Stig Lillejord på sin side ser ikke de samme problemene.

– Han skal få mene det han mener, det har jeg ingen problemer med, sier Lillejord, som syns er helt relevant at det stilles spørsmål at en formidler arbeider for en klubb.

Han er imidlertid uenig i at dette vil føre til konflikter. Grunnen er at han ikke vil ha noen myndighet når det kommer til selve overgangen. Lillejord forteller at han skal bidra med sin erfaring og kompetanse inn mot sommerens overgangsvinduer, som man ennå ikke vet når vil finne sted.

– Min oppgave er å understøtte Atle Roar (Håland) når det kommer til salg, kjøp og reforhandling av kontrakter. Det er min oppgave og det jeg har lov til å gjøre ifølge reglementet, sier Lillejord.

– Jeg er bare inne i en rolle der jeg skal understøtte et meget kompetent team, fastslår han.

Publisert: 18.05.20 kl. 21:08

