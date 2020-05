FORTSETTER: Manuel Neuer kommer opprinnelig fra Gelsenkirchen og spilte for Schalke. Men siden 2011 har han vært i Bayern München - og skriver nå ny kontrakt. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Neuer skal ikke ha fått det han forlangte – forlenget likevel

Manuel Neuer er blitt 34 år og ville ha femårskontrakt. Da satte Bayern München foten ned – men superkeeperen virker likevel fornøyd.

Han fikk forlenget kontrakt til 2023 (da Neuer fyller 37 år på slutten av sesongen), og lønnen skal, ifølge flere tyske medier, være høyere enn de 15 millioner euro (165 mill. kroner etter dagens kurs) han har ligget på i årslønn til nå.

Det som også var veldig viktig for Neuer, var at han fikk beholde sin mangeårige keepertrener - som også har bakgrunn fra Schalke 04 - Toni Tapalovic. Kroaten var også Neuers forlover sist han giftet seg, skjønt det de siste ukene har tyske aviser vært fylt med nyheter om at Neuer og kona har gått fra hverandre, og at hans nye kjæreste er en 19 år gammel håndballspiller.

– Neuer krevde først femårskontrakt, men det var uaktuelt for klubben. Heldigvis vant fornuften hos Neuer til slutt, skriver Bilds kommentator Matthias Brügelmann.

Han skriver at «Neuer vet at ingen klubb i Europa kan tilby det samme i form av seriøsitet, finansielle muskler og tittelgaranti».

HAGEARBEID: Manuel Neuer. Foto: Fra Manuel Neuers Instagramkonto

At Neuer fortsatt vil være en toppkeeper, viste han under corona-nedstengningen, da han fikk satt opp et mål i hagen der han bor ved Tegernsee. Den nevnte keepertreneren, Toni Tapalovic, kom for å trene Neuer, som ifølge Kicker denne sesongen er tilbake som «verdensklassekeeper».

Fotballmagasinet var ikke så imponert over ham forrige sesong, men mener at han nå er tilbake på toppen. På spillerbørsen i samme Kicker har Neuer bare fem mann foran seg, til gjengjeld er to av dem målvakter: Lukan Hradecky (Finland) i Bayern Leverkusen og Yann Sommer (Sveits) i Borussia Mönchengladbach.

Bayern München har fire poeng forsprang til Borussia Dortmund i kampen om gullet. Motstander Eintracht Frankfurt sjokkerte imidlertid Bayern München i høstkampen, som endte med det største serietapet for Bayern siden 2009; 5–1. Og det endte med at trener Niko Kovac måtte gå.

Publisert: 23.05.20 kl. 14:19

