FORBEREDT: Ole Gunnar Solskjær legger planer for neste overgangsvindu. Foto: PETER POWELL / EPA

Solskjær mener United «kan dra nytte av» klubber i trøbbel

Ifølge Ole Gunnar Solskjær (47) er Manchester United så godt økonomisk rustet at de vil komme godt ut av det kommende overgangsvinduet i en periode hvor andre klubber kan bli tvunget til å selge.

– Fotballen vil komme tilbake til normalen på et tidspunkt, og det er veldig viktig at vi er klare når den tid kommer. Vi ønsker å være best på alt, sier Ole Gunnar Solskjær i et lengre intervju med Sky Sports.

Som i de fleste ligaer i verden, er fotballen i England satt på vent grunnet utbruddet av coronaviruset. Premier League er utsatt på ubestemt tid. Ligaen vil starte opp «når det er trygt og passende» å spille fotball igjen.

Manchester United-sjefen er takknemlig for muligheten til å være mye hjemme med familien, men han bruker også tiden til å legge planer for sommerens overgangsvindu.

Etter vellykkede signeringer som Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Daniel James og Bruno Fernandes i tidligere vinduer, er det igjen knyttet forventninger til hvem som kommer inn dørene hos storklubben til sommeren.

– Hvem vet hvordan markedet vil reagere på dette? Hvem vet hvilke klubber som må selge spillere? Det kan komme en situasjon her man kan dra nytte av. Og jeg vet at vi i Manchester United er en av de største - eller den største. Vi er økonomisk godt rustet. Jeg er sikker på at vi kommer til å kunne drive med den businessen vi ønsker når vi kommer tilbake til normalen, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi planlegger og diskuterer hva vi må gjøre og hva vi kan gjøre. Og jeg må si at klubben har vært veldig god så langt.

Den spilleren som har vært sterkest koblet til Manchester United før sommerens overgangsvindu, er Borussia Dortmunds engelske kantfenomen Jadon Sancho (20). Den tyske klubbledelsen har uttalt at de ikke vil nekte Sancho en overgang dersom han ønsker det.

Juventus-stopper Matthijs De Ligt, Aston Villas urokråke Jack Grealish, Leicesters playmaker James Maddison og Birminghams stjerneskudd Jude Bellingham er også blant spillerne som har blitt nevnt som høyaktuelle for Solskjærs lag.

Pogba-comeback

Før ligaen ble stoppet, var spillere som Paul Pogba og Marcus Rashford ute med skade. Om sesongen fullføres kan de to få en større rolle enn hva både dem og Solskjær så for seg.

– De skulle komme tilbake og ta igjen resten. Nå har vi fortsatt kamper igjen, og jeg tror de fleste i ligaen vil starte på samme nivå sånn sett. Kanskje har de større motivasjon til å fortsette arbeidet nå fordi de kan se at når de kommer tilbake, vil de være på samme eller høyere nivå som de andre fysisk. På en måte, har de fått en mulighet het til å ha en større rolle denne sesongen enn hva de håpet på. Og det er noen av våre viktigste spillere, sier United-sjefen.

Tangerte rekord

Samtidig som de to stjernespillerne var skadet før virusutbruddet, var også klubben inne i en meget god periode. Elleve kamper uten tap er den beste rekken Solskjær har hatt med Manchester United siden den gode formen klubben havnet i da nordmannen tok over som permanent manager i desember 2018. Han tangerte sin egen rekord etter 5–0 borte mot LASK i Europa League. Kampen gikk for tomme tribuner.

Solskjær mener det er mulig for spillerne å fortsette den formen når sesongen starter igjen.

– Jeg har alltid vært imponert av spillerne etter vi har hatt hatt pauser og kommet tilbake til sesongoppkjøringen tidligere. De er alltid veldig fokuserte. Ja, jeg tror vi kan fortsette. Jeg er sikker på at vi kan få en god start og klatre på tabellen. Det er det vi må gjøre. Trenerne har vært fantastiske, sier han.

Publisert: 08.04.20 kl. 11:27

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

