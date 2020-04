JUBELSESONG: Med eget mannskap i ryggen feirer KFUM-trener Jørgen Isnes playoff-triumfen over Kongsvinger i november i fjor. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

KFUM-suksessen Isnes kunne blitt Odd-trener – var i flere møter

Han sto på listen til Lillestrøm, ble nevnt da Vålerenga jaktet trener og kjenner Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen godt. Men det var Odd som gikk lengst i samtalene med Jørgen Isnes (40).

Oppdatert nå nettopp

KFUMs trenerkomet bekrefter overfor VG at han var i flere samtaler med telemarksklubben om å overta etter Dag-Eilev Fagermo. Odd endte med å ansette Jan Frode Nornes og forfremmet dermed assistenten til Vålerenga-klare Fagermo.

– Det stemmer at det har vært kontakt, og det har vært møter. Når et av Norges beste lag kommer på døren, blir man nysgjerrig. Så jeg fikk lov å prate med Odd, og KFUM var klar over det. Jeg liker å spille med åpne kort, forteller Isnes.

Han sier det var snakk om «et par videomøter» og ett fysisk møte med klubbens ledere rundt starten av mars måned. Nornes-ansettelsen ble offentlig 11. mars.

– For min egen del opplevde jeg samtalen med Odd som positiv, en god dialog, der begge partene likte hva man hørte. Samtidig er Nornes er et godt valg for Odd gjennom alle de årene han har hatt med Fagermo og virkelig fått telemarksmodellen i blodet, sier Isnes.

les også Eksperter med dyster melding til norsk fotball: Neppe spill i 2020

Hans samtaler med klubben var altså før coronautbruddet sendte norsk fotball i dvale. Da gjensto bare en måned til seriestart for Odd i Eliteserien og KFUM på nivået under.

– Timingen var ikke perfekt for KFUM eller min del, i og med at det var kort tid til seriestart. Skulle jeg eventuelt gått fra KFUM, hadde ikke det vært den beste situasjonen å sette dem i, medgir Isnes.

– Kom det så langt med Odd at du ble forespeilet hva du skulle tjene – og hvilke sportslige rammer du kunne regne med å få?

– Det kan jeg ikke svare på. Det får klubbene får svare på. For meg var det en god erfaring å gå i møte med Odd og være tett på en trenerjobb på det høyeste nivået. Jeg var gjennom det jeg vil kalle et dybdeintervju og et dybdemøte. At jeg var i bildet, får både klubben, trenerteamet og spillerstallen i KFUM være litt stolt av, svarer 40-åringen.

Odd tause

Sportslig leder Tore Andersen hadde ansvaret for Odds trenerjakt denne våren. Han sier at klubben var i dialog med «mange personer», både trenerkandidater og andre, før de ansatte Jan Frode Nornes.

– Det som var viktig i trenerjakten, og det som noen har syntes har vært vanskelig å forholde seg til, var at vi skulle gjøre en så god undersøkelse som mulig av mulige kandidater. Da vi landet på Nornes, var det fordi han var den beste kandidaten til å ta over etter Dag-Eilev Fagermo, sier Andersen til VG.

– Hva kan du si om Isnes spesifikt?

– Det ønsker jeg ikke kommentere. Grunnen til det, er at vi stort sett ble enige med de personene vi snakket med, om at vi skulle undersøke muligheter og snakke sammen uten at dette skulle nå offentligheten, melder Odds sportssjef.

les også Denne «fotballnerden» blir Dag-Eilev Fagermos nye VIF-assistent

Isnes har fullført fire års lærerutdanning og fylte 40 i fjor. Allerede for ti år siden hadde han testet seg som spillende trener for Lørenskog i 2. divisjon. Det var han i halvannet år, ellers er de tre siste sesongene i KFUM den erfaringen han har som hovedtrener.

Likevel har det vist seg nok til å stå på «bruttolisten» til Lillestrøm (som ansatte Geir Bakke) og Sarpsborg. Men ifølge østfoldingenes sportssjef Thomas Berntsen var den på tresifret antall navn.

– Så jeg hadde blitt skuffet over Thomas om jeg ikke sto på en liste med 100 mann, ler Isnes – som hadde Berntsen som trener under Lørenskog-tiden.

Isnes var også innom Skeid og fikk seks kamper i Eliteserien i 1997 og 1999. Ellers var han stort sett på liganivåene under, og det er også her trenerkarrieren har skutt fart. Etter noen sesonger som assistent i Lørenskog og deretter KFUM, fikk han altså hovedansvaret på Ekeberg før 2017. Det har gått fra 2. divisjon til kvalikspill om eliteserieplass på tre år for «Kåffa»:

Og det har altså koblet den relativt unge og ukjente fotballtreneren til større jobber enn den i Kristelig Forening for Unge Menn.

– Personlig tror jeg det dreier seg om egenskapene som fotballfagmann og menneske. Samtidig har vi jobbet godt i trenerteamet i KFUM, har en profesjonell spillerstall som drar i samme retning og som leverer underholdning og resultater. Det blir lagt merke til. I tillegg er nok pedagogikken en av mine sterkeste sider. Jeg kommer fra en lærerfamilie, forteller Isnes – som sier han først og fremst tok lærerutdannelsen for å ha noe å falle tilbake på.

– Hva er ambisjonene dine som trener?

– Jeg har selvfølgelig ambisjoner om å trene på høyest mulig nivå. Jeg ser at det er mulig, og det er nært når jeg er blitt nevnt som jeg er blitt. Nå tror jeg at vi kan bli en toppklubb i Obosligaen i tidene fremover, og første prioritet for både spillerne og oss i trenerteamet er å få det til i KFUM. Men jeg er som spillerne mine – jeg ønsker å være på høyest mulig nivå. Så får vi se når den tiden kommer, sier 40-åringen.

– Blir det en nedtur å trene KFUM etter dette?

– Langt ifra. Det jeg opplevde i 2019 var noe du ønsker å oppleve i alle klubber uansett nivå. Det gir mersmak på å fortsette karrieren her. Jeg er glad jeg fortsatt har muligheten, sier Jørgen Isnes.

Publisert: 14.04.20 kl. 22:43 Oppdatert: 14.04.20 kl. 22:56

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser