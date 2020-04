ODD-ENGA: Vålerengas Aron Dønnum med ballen i oppgjøret mellom Odd og Vålerenga på Skagerak Arena i fjor. Rundt ham står Odds Filip Møller Delaveris (t.v.), Magnus Lekven (Vålerenga) og Elba Rashani (Odd). Foto: Trond Reidar Teigen/NTB Scanpix

Hevder spillere er forbannet: – På grensen til trygdesvindel

Delvis permitterte spillere i Odd og Vålerenga skal være provosert over treningsmengden klubbene la opp til. NISO-leder Joachim Walltin (45) er nådeløs mot klubbene.

Odd-spillerne er 45 prosent permittert, mens spillerne i Vålerenga og Start er 75 prosent permittert. Andre klubber vurderer å gå over til delvis permitteringer.

– Flere klubber ville trene tilnærmet normalt, og for de fleste er det provoserende, sier Walltin til VG.

TV 2 har tidligere meldt at Odd-spillerne ble forespeilet ni økter i uken. Det får lederen for spillerens interesseorganisasjon (NISO) til å steile. Heller ikke Vålerengas forslag falt i smak.

– Vi har ikke likt det på noen måte. Vi har spillere som er alt fra 45 til 75 prosent permittert, og hvis du trener mer eller mindre som normalt, så er det på grensen til trygdesvindel. Vi vil fraråde både klubber og spillere å være med på det, sier Walltin.

Vålerenga-leder Erik Espeseth svarer slik:

– Hva andre klubber gjør, må de svare for selv. Men vi har etter gode samtaler med spillerne våre blitt enige med dem om at de er inne 4,5 timer neste uke. Dette er godt innenfor den permitteringsgraden vi har. Så er vi videre enig om å høre hvilke signaler og eventuelt nye retningslinjer som kommer fra myndighetene neste uke, før vi diskuterer hva vi gjør etter påske.

NISO-LEDER: Joachim Walltin avbildet i 2017 i forbindelse med et VG-intervju. Foto: Tore Kristiansen

Odds sportslige leder Tore Andersen svarer på denne måten:

– Vi har lagt opp til at spillerne skal jobbe 55 prosent av stillingen sin. Det er stort sett voksne folk som forstår hva det betyr, og da må man tilpasse det til situasjonen sin. Vi har løftet det med spillerrådet, og jeg oppfatter at det er en gjensidig forståelse her.

– Det blir snakket om ni økter i uken?

– Det kan sikkert ha blitt oppfattet slik, men vi skal være på ulike steder og til ulike tider. Det er ikke sagt at vi skal ha ni treninger i uken. Klubben har lagt forholdene til rette, og spillerne må selv passe på.

– Så du mener at NISO-sjefen bommer med kritikken?

– Han er en som kan svare for seg selv. Uttalelsene får stå for hans regning.

I Start er man i dialog med NISO om situasjonen.

Walltin erkjenner at det i noen klubber «har gått seg til».

– Men i alle førsteutkastene var det lagt opp til altfor mye trening i forhold til hvor mye man er permittert. Det er faktisk ulovlig. Skal man ha dagpenger av NAV, kan du ikke jobbe som vanlig.

– Her er barnehager og skoler stengt, og så driver idretten og tøyer grenser. Det er provoserende og unødvendig. Man må sette ting i perspektiv, sier Walltin og minner om at serien tidligst starter opp om rundt to måneder.

Han fnyser av klubbenes logikk om at en som er 45 prosent permittert skal trene 55 prosent av 37,5 timer, altså rundt 20 timer.

– Da mangler anerkjennelsen av hverdagen til en fotballspiller. Hvis du skal jobbe 55 prosent, så trener du 55 prosent av den tiden du trener en normal uke. Vanskeligere er det ikke! Jeg skjønner ikke vitsen med å utnytte situasjonen.

Publisert: 05.04.20 kl. 18:20

