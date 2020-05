SNART LOV? Barn og unge må fortsatt trene med én meters avstand. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF bekymret og forvirret – får beskjed om at coronavettregler brytes

NFF-direktør Alf Hansen forteller at ungdom er lei av å vente på vanlige fotballøkter, og at det rapporteres om uorganisert aktivitet hvor coronavett-reglene brytes blant barn og unge.

Hansen uttrykte i helgen at fotballforbundet merker en tretthet rundt corona-trening: At det blir kjedelig i lengden med kjegler og pasningsøvelser.

Den nye smittevernveilederen for idrett, utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttetsom, ble presentert mandag – og ga ikke særlig oppmykning for ungdommen: Det er fortsatt én meters avstand, og ingen susende taklinger, som gjelder.

Slår ungdomsalarm

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, har blandede følelser for den nye veilederen.

Han synes for det første at det er uklart hvor mye fysisk kontakt de yngste barna faktisk kan ha på fotballbanen. Men det er ungdommens kår som bekymrer mest.

– Det er en bekymring som bare blir forsterket, fordi det drøyer før ungdommen kan komme tilbake i normal trening. Man må bare stole på at helsemyndighetene gjør en helhetlig vurdering, sier Hansen til VG.

NFF-DIREKTØR: Alf Hansen under et pressemøte i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi vet at ungdom er mer skiftende og rastløse i sitt valg av fritidsaktiviteter og vi er redde de dreier mot mer inaktive interesser, sier han videre.

Dessuten:

– Klubbene våre rapporterer også om uorganisert aktivitet blant ungdom, og hvor det er brudd på helsevernregler. Organisert aktivitet i regi av klubbene ville regulert rammene på en tryggere måte, men det er helsemyndighetene som har kompetanse til å vurdere når det er riktig å tillate normale spillsekvenser, sier han.

NFF har selv gjennomført en kartlegging av aktiviteten i klubbene de to siste ukene (uke 18 og 19). Her kommer det frem at bare 30 prosent av klubbene har aktivitet i barnefotballen, 68 prosent i ungdomsfotballen og 83 prosent har treninger for voksne.

Mandag ettermiddag hersket det forvirring rundt hvilke nye regler som gjelder for de yngste barna.

Norges idrettsforbund publiserte en pressemelding hvor det sto at det kunne åpnes for kontakt mellom de yngste, barn opp til 4. klassetrinn. Dette avviste Helsedirektoratet, og kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard innrømmet at Norges idrettsforbund var utydelige.

– Jeg tror det er viktig at man følger intensjonen bak helsemyndighetenes veileder. Den handler om å holde én meters avstand, men det kan være litt vanskelig å overholde for de aller yngste, sier Aagaard til VG.

– Man skal ikke oppfordre til fullkontakt, men heller ikke straffes hvis man kommer i nærkontakt med med- eller motspiller. Dette er ikke et frislipp for de aller yngste der man skal klaske til i duellene, tillegger han.

Alf Hansen i NFF synes det er uklart hva som gjelder for NFF.

«For de minste barna (barnehage/barn i småskole) kan det i praksis være vanskelig å gjennomføre minst én meters avstand under ulike fysiske aktiviteter. For å kunne ivareta smittevernet samtidig som barna får utøve disse aktivitetene bør man tilstrebe å ha faste grupper med færre barn slik at antall nærkontakter reduseres», heter det i den nye veilederen.

– Vi kommer til å diskutere hva som legges i det. Flere har vegret seg for å sette i gang fotballtrening for de yngste. Det er en krevende gruppe å organisere. Vi hadde et håp om at det ville bli lov med normal fotballaktivitet for dem, sier han.

