TAR EN FOR LAGET: Mjøndalens Christian Gauseth i oppgjøret mot Tromsø på Alfheim Stadion i august i fjor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Eliteserieprofiler om Oldrups utspill: – Skal vokte oss vel for å avskrive det som sutring

Mjøndalen-spiller Christian Gauseth (35) er sikker på at det finnes flere spillere i Eliteserien som ville foretrukket å vente lengre fremfor å gå i gang med fotball nå.

For mindre enn 10 minutter siden

Gauseth gir støtte til Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen, som luftet sine tanker om retningslinjene toppspillerne må etterleve for å komme i gang med årets versjon av Eliteserien.

– Dette er en veldig reflektert fyr som uttaler seg, og han kan med fordel gjøre det oftere. Vi skal vokte oss vel for å avskrive det som sutring. Som alle andre i Eliteserien er han pålagt et strengt regime, får et veldig stort inngrep i egen frihet og tar «en for laget». Så nå skal jeg aldri høre igjen at fotballspillere er egoister som bare tenker på seg selv, sier Mjøndalen-spilleren.

Han fortsetter:

– Spillere har vært permittert og har gått glipp av store summer i lønn uten å sutre, og nå går man i tillegg inn i det som i praksis er en karantene. Og det gjør man uten å ha blitt spurt i særlig grad. Fordi vi bryr oss om norsk fotball og klubbene. Dette er beviset på at ingen i Eliteserien spiller for pengene, mener Gauseth.

Rosenborg-keeper André Hansen synes Oldrup, hans tidligere lagkamerat i Odd, stiller et relevant spørsmål som ingen kan svare på: Hvor lenge blir det snakk om?

– Det er ingen farbar vei å leve slik ut 2020. Jeg prøver å forholde meg rolig, men det er mye usikkerhet, og det er det som er vanskelig. Å leve isolert over så lang tid er ikke godt for noen. Men vi må la det gå litt, håpe på en positiv trend og at det kan mykes opp etterpå. Jeg vil anta at Norges Fotballforbund og Lise Klaveness har tenkt tanken at dette ikke går over lang tid, sier Hansen.

Han har samboer og ett barn og løser inntil videre hverdagen med at samboeren leverer og henter datteren på tre og et halvt i barnehagen.

– Det er ikke stor forskjell fra livet vi har levd de siste to månedene, men det vil nok oppleves litt annerledes. Mye av samfunnets regler har vært basert på sunn fornuft, nå føles det mer rigid. Det blir litt sånn at man vegrer seg for å ta en tur på butikken, siden du aldri helt vet hvor moralpolitiet er, mener Rosenborgs førstekeeper på sjette sesongen.

Strømsgodset-stopper Niklas Gunnarsson synes det er krevende å leve et liv der det meste ikke er lov. Det er mange regler, mye å huske på og mentalt er det spesielt vanskelig å takle at «tvangstrøyen» sitter på på ubestemt tid.

– Hvis man hadde visst at dette skulle vare i to-tre uker, så hadde man hatt et mål å forholde seg til, sier Gunnarsson.

29-åringen mener fotballspillere er privilegerte, men at det også hadde kommet reaksjoner om for eksempel lærere eller frisører «ikke kunne gjøre noe».

– Synes du man burde vente med å starte til man visste mer om hvor lenge dere må leve på denne måten?

– Det er vanskelig å svare på. Vi har ikke fått så mye informasjon. Det er NISO, NTF, NFF og helsemyndighetene som har være med i prosessen. Vi må akseptere noe, men det er sinnssykt viktig at det lettes på kravene etter hvert. Jeg håper regjeringen gir oss den tilliten. Vi er absolutt ikke interessert i å bli smittet, eller å smitte andre, påpeker han.

Christian Gauseth i Mjøndalen tror helt sikkert at det finnes toppspillere som av smittefrykt ville fortsatt livet slik det var frem til denne uken – uten ordinært fotballspill på trening.

– For meg er fotball innholdet i livet mitt, så personlig ofrer jeg det. Men det er ikke sagt at situasjonen er slik for alle. Selv om folk mener at man burde ventet, er det ingen som vil tørre å si det. Da blir du umiddelbart stemplet som illojal, sier Gauseth.

– Hvorfor er det så vanskelig å være den som sier ifra?

– Fordi det automatisk er sånn at hvis en fotballspiller uttaler seg, får du refleksen om at «du er så heldig, som får lov til å spille fotball». Det er uheldig hvis du ønsker nyansert debatt der aktørene skal si sin mening. Ja, vi er heldige, men har jobbet beinhardt siden vi var fem-seks år for å få denne posisjonen her, sier Mjøndalens kaptein.

Rosenborg-vingen Pål André Helland signaliserte tidlig at han var klar for å legge alt til side for å kunne droppe «kohort-pasningene» på trening og heller gjenoppta fotballen.

– Alternativet er ikke å ha arbeid og bli permittert. På kort sikt er det ikke noe problem å gjøre det, men det er usikkerheten over hvor lenge regimet er. Jeg er ingen spåmann, men ting tyder på at det vil slippe opp. Grunnen til at det er strengt, var fordi det skulle bli tillatt, sier Helland.

Også han antar det finnes spillere som heller ville ventet.

– Regner du 20 mann fra 16 klubber i Eliteserien, er det 320 spillere der. Ikke alle dem er lidenskapelig opptatt av fotball. Noen har det som jobb, fordi det var det de kunne best, ikke alle har det som drømmejobb. Samtidig tjener man stort sett så godt at konsekvensen av å gå permittert er stor. Så jeg tror de fleste vil starte, drøfter Helland.

– Forsto jeg Oldrup rett, er det et sosialt aspekt her. Jeg har det godt, får spille fotball og være med familien. Dem jeg synes mest synd på, er dem som bor alene, eller de som er helt nye i klubbene sine og står sosialt på bar bakke utenfor trening, sier Rosenborg-vingen.

Publisert: 13.05.20 kl. 13:23

