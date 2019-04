GULLKAMP: Brann jubler over scoring i 3–1-seieren over Strømsgodset på Brann Stadion i november i fjor. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

24.708 ubrukte Brann-billetter i fjor

Én av seks med kampbillett møtte ikke opp på Brann Stadion i fjor. I oppgjøret mot Kristiansund forble nesten én av tre billetter ubrukt.

Brann håper på 13.000 tilskuere når den nye tribunen innvies mot Strømsgodset søndag, men det kommer nok til å skille noe på «antall solgte billetter» og reelle tilskuere.

Bergen-klubben er i sin årsrapport åpen om hvor mange som ikke møter opp, til tross for gyldig adgangstegn. I 2018 var det i snitt 16 prosent av dem med gyldig billett som valgte andre sysler enn fotballkamp på kampdagen.

Det betyr at 24.708 billetter ikke ble brukt.

Ifølge Branns kommersielle Camilla Schutz er dette et forventet frafall. I 2017 var avviket mellom solgte billetter og reelle tilskuere større, ifølge Schutz.

Da var en av fem billetter ikke i bruk. At Brann lenge kjempet om seriegull hadde trolig en positiv effekt på oppmøtet i 2018.

– Det kan være mange årsaker til frafallet: Sen kampstart, dårlig vær, mindre attraktiv motstander eller andre ting som skjer og som man heller prioriterer, forteller Schutz, som opplyser at frafallet omfatter alle billettyper.

Her er Branns egen oversikt over «antall solgte billetter» og «reelle tilskuere» i Branns seriekamper i fjor:

Brann endte på et offisielt tilskuersnitt (solgte billetter) på 10.432 i fjor, en nedgang på 1427 tilskuere. Og det i et år hvor kapasiteten kun var på 12.914 fordi én av fire tribuner var utilgjengelig.

Nå er den nye tribunen på plass, og Brann Stadion har en kapasitet på til 17.591 inkludert ståplasser. Normalt selges billetter til 16.750 plasser.

NYTT: Slik ser den nye tribunen på Brann Stadion ut. Foto:Brann.no

Brann-spiller Petter Strand, som har spilt på Stadion som Sogndal- og Molde-spiller, har drømt å spille i Brann-drakt foran Brann-supporterne siden han var liten gutt.

– Dette har jeg ventet lenge på. Vi har litt å revansjere fra forrige kamp. Det blir et lag som går hardt ut fra start og som har har lyst å vise hva vi er gode for, sier bergenseren til Brann-TV.

– Vi gleder oss veldig over at vi har solgt flere sesongkort enn i hele fjor. Vi merker økt interesse. Noe henger nok sammen med at folk har vært på vent fordi vi manglet en tribune. Nå får vi en fantastisk arena, og det vil gi en veldig god totalopplevelse, sier Schutz.

PS! Brann hadde torsdag formiddag solgt 11.500 billetter til søndagens oppgjør mot Strømsgodset.

Slik gikk det i første seriekamp:

