Tysk gigantkamp: – Jeg kan ikke huske en viktigere kamp

Bayern München eller Borussia Dortmund? Lørdagens kamp kan bli helt avgjørende for ligagullet.

Nå nettopp







Sjekk ut lørdagens rikholdige oddstips-meny!

– Jeg kan ikke huske en viktigere kamp i Tyskland, sier Viasport-kommentator Eivind B. Sundet.

– Denne kampen kommer til å definere tysk fotball for lang tid. Enten ender Bayern-epoken – eller den fortsetter!

Bayern München kan ta sitt syvende ligagull på rad – eller Borussia Dortmund kan vinne for første gang siden 2012.

De to klubbene møttes i Champions League-finalen i 2013. Bayern vant og har siden dominert tysk fotball fullstendig.

– Dette kan bli et slags punktum for denne Bayern-generasjonen som har vunnet alt. Gutta har vunnet VM-gull pluss alle Bundesliga-titlene siden 2012. Syv av spillerne som startet finalen i 2013, er fortsatt i Bayern, pluss at Robert Lewandowski og Mats Hummels er kommet fra Bortmund, sier Eivind B. Sundet.

les også Tysk fotballkrise: – Trenger en radikal endring

– Bayern har hatt en kaos-sesong, og med null kjøp før sesongen har de kommet ett år på etterskudd.

Lørdag er Lottodag – her kan du spille

– Dortmund på sin side har funnet tilbake til gammel oppskrift med unge sultne spillere pluss at Marco Reus har vært enorm hele sesongen.

Viasport-kommentatoren regner opp Bayern-spillere som enten legger eller kanskje forsvinner nå. Arjen Robben, Franck Ribéry, Jérôme Boateng. Thomas Müller og Mats Hummels er begge «avskiltet» av landslagssjef Joachim Löw.

les også Forstår tysk stjernevraking: – Det er drastisk

– For tysk fotball er det viktig at det samme laget ikke vinner hver gang. Vi har aldri sett maken til dette hegemoniet.

– Dortmund har et uttalt mål om å ta mesterskapet de årene som Bayern er dårlige. Dette er et sånt år. Nå har Bayern en dårlig sesong. Det ville være trist for tysk fotball om ingen andre klarer å vinne da. Neste år tror jeg ikke den sjansen er der, sier Sundet.

Han tror Bayern München er tilbake for fullt neste sesong.

les også Arne Larsen Økland: Spissen som annullerte selv

– Det er på tide med et generasjonsskifte i Bayern. De ligger ett ord bakpå med det. De kjøpene de gjør nå, burde de ha gjort i fjor. Og ingen i tysk fotball kan matche kjøpene til Bayern.

Borussia Dortmund ligger i øyeblikket to poeng foran Bayern München på tabellen. Begge har syv kamper igjen.

– Jeg tror at det laget som vinner lørdagens kamp, også vinner gullet, sier Sundet.

– Om Dortmund vinner, får de et bra forsprang. Om Bayern vinner, tror jeg Dortmund knekker. Men begge lag har nok av vanskelige kamper i sesongavslutningen.

les også Bayern München-overgangsforbud for Dortmund-stjerner

Det var legenden Jupp Heynckes som vant Champions League med Bayern i 2013. Så kom Pep Guardiola. Deretter Carlo Ancelotti.

– Ancelotti var starten på slutten, sier Sundet.

– Hva synes du om dagens trener Niko Kovač?

– Det er imponerende det han har fått til i den turbulente perioden i klubben.

Men mye tyder på at Kovač får fyken om det ikke blir ligatittel.

– Etter Ancelotti sa Bayern at de ville ha tyskspråklige trenere. Der er utvalget veldig begrenset nå. Alle er opptatt. Jeg kan ikke se hvem de kan hente inn av andre tyskere som er bedre skikket enn Kovač, sier Eivind B. Sundet i Viasport.

VGs tips: Uavgjort til 4.20 i odds.

Dette er matchen som kan avgjøre gullkampen i Tyskland, og slik ser vi for oss to lag som er godt forberedt og motiverte i kveld.

Bayern München er favoritter i kraft av sin gode hjemmestatistikk (9–3–1), og evne til å skaffe resultater når det gjelder. Men dette er en god Borussia Dortmund-årgang, og de vil trolig ikke la seg spille ut her.

Med så mye på spill er 1,45 i hjemmeodds i laveste laget. Vi prøver et uavgjort-spill til 4,20. Spillefristen er kl. 18.25, og matchen kan du se på Viaplay.

Publisert: 06.04.19 kl. 13:30

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.