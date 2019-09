NORSKE SUPPORTERE: Det er alltid mange norske supportere på plass når Liverpool spiller hjemme på lørdager. Her jubler manager Jürgen Klopp og Anfield for scoring mot Newcastle 14. september. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Liverpools supporterleder etter Thomas Cook-konkursen: – Ingen grunn til panikk

Liverpool, Tottenham og Chelseas supporterklubber i Norge tilbyr reiser til hjemmekamper i England gjennom Ving og konkursrammede Thomas Cook. De organiserer også pakkturer til kamper med Manchester United, Manchester City og Arsenal.

– Slik jeg vurderer det er det ingen grunn til panikk, sier Pål Chr. Møller til VG. Han leder Liverpools norske supporterklubb. Den engelske ligalederen har Thomas Cook Sport som sponsor og pakketurene til kampene på Anfield organiseres gjennom Ving. På en lørdagskamp kan flere hundre nordmenn være på plass i Liverpool.

– Jeg kan selvsagt ikke garantere noe. Men flyreisene våre er bestilt gjennom SAS, kampbillettene er fra klubben og hotellene i Liverpool er ikke eid av Thomas Cook. Jeg både håper og tror dette skal gå bra, sier Møller.

Han skal selv være reiseleder på Liverpools neste hjemmekamp – mot Leicester 5. oktober.

– Jeg kan egentlig ikke tenke meg at det ikke blir noe av, sier Møller.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United møter Arsenal hjemme mandag 30. september. Den norske supporterklubben har tilgang på 507 sesongbilletter og organiserer turer utenom reiseselskapene. Men Ving reklamerer på sine hjemmesider også med pakketurer til Old Trafford.

– Men vi vet at Manchester United har en avtale med Thomas Cook og at Ving gjennom dem får tilgang på billetter. Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen og ønsker eventuelt å hjelpe United-supportere som får problemer. Men vi vet jo ennå ikke om dette er mulig. Mye er uavklart, sier Jørgen Ragnes i Manchester United Supporter Club Scandinavia.

Ving varslet mandag morgen at de vil holde en pressekonferanse om situasjonen klokken 12. Kort tid senere kom det nye meldinger om at pressekonferansen er utsatt på ubestemt tid, skriver NTB.

Ving opplyser på sine sider at hele reisen vil bli tilbakebetalt i samsvar med pakkereiseloven, dersom Ving har avbestilt reisen og ikke kan ordne alternative løsninger.

Pål Chr. Møller bekrefter at enkelte Liverpool-supportere har kjøpt pakker for alle hjemmekamper ut sesongen. Han frykter ikke at allerede innbetalte beløp går tapt.

– Vi har både pakkereiseloven og reisegarantifondet, sier han.

De norske supporterklubbene til Totteham og Chelsea tilbyr pakker med hotell og kampbilletter til henholdsvis Tottenham Hotspur Stadium og Stamford Bridge. Men norske Tottenham- og Chelsea-supportere må selv ordne flyreisen til London.

– Per nåværende tidspunkt har vi ikke fått svar fra Ving, men vi jobber med å få tak i mer informasjon, melder leder i Tottenhams Venner, Bjørnar Valen til VG.

