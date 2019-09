I FOKUS: Dommerne - denne gangen ved rutinerte Svein Oddvar Moen. Her gir han gult kort til Branns Teniste. Til høyre kaptein Vito Wormgoor. Foto: Ole Martin Wold

RBK best, men dommer Moen snøt Brann for straffe

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Brann 0–0) Dommerstanden har fått kraftig kritikk denne sesongen. Denne gangen kom feilen fra den erfarne Svein Oddvar Moen - som overså et straffespark til Brann.

Nå nettopp







Situasjonen oppsto etter 33 minutter. Thomas Grøgaard, i en for han uvant indreløper-rolle på grunn av en rekke skader hos Brann, ble spilt gjennom, kom alene mot André Hansen - men ble hindret av Birger Meling. Grøgaard mistet balansen, men holdt seg på beina og fikk på et vis avsluttet. «Skuddet» gikk rett på RBK-keeper André Hansen.

– Klar straffe, sa begge Europsports kommentatorer, Kenneth Fredheim og Bengt Eriksen, til VG i pausen på Lerkendal.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg liker at Grøgaard holder seg på beina, sånn skal det være. Men han skal ha straffe selv om han ikke faller, fulgte Eriksen opp med.

Så mye mer enn dette hadde ikke Brann å by på, i en kamp som Rosenborg som ventet ville dominere. En Brann-midtbane med nevnte Grøgaard, midtstopper Bismar Acosta og anvendelige Kristioffer Barmen, ble i store deler av kampen overspilt av RBKs midtbane - uten at det ført til de mange store sjansene.

Likevel burde det vært nok til at hjemmelaget hadde vunnet kampen. For de hadde sine muligheter, både Pål André Helland, Even Hovland og Alexander Søderlund i den første omgangen, Søderlund, Samuel Adegbenro og Mike Jensen etter pause.

Men det lugget for Rosenborg, som aldri klarte å komme seg ut av 2. gear, selv om de skapte totalt ni målsjanser. Dermed to tapte poeng i kampen om å gå Europacup-spill i 2020. Odd og Bodø/Glimt kan dra fra søndag. RBK kan faktisk være glade for at dommer Moen ikke dømte straffe mot dem i 1. omgang.

For Brann var 0–0 et godt resultat, med alle skadene og suspensjonene de hadde.

Publisert: 28.09.19 kl. 21:52







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 22 15 4 3 52 – 22 30 49 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 11 6 5 36 – 27 9 39 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 7 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 22 6 6 10 26 – 32 -6 24 12 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 13 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om