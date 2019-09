Moen til VG om mulig Brann-straffe mot RBK: - Ikke nok kontakt

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Brann 0–0) Dommerstanden har fått kraftig kritikk denne sesongen. Denne gangen kom feilen fra den erfarne Svein Oddvar Moen - som overså et straffespark til Brann.

– Klar straffe, sa begge Europsports kommentatorer, Kenneth Fredheim og Bengt Eriksen, til VG i pausen på Lerkendal.

– Jeg liker at Grøgaard holder seg på beina, sånn skal det være. Men han skal ha straffe selv om han ikke faller, fulgte Eriksen opp med.

Dommer Moen er uenig med Eurosport og VG i at det er straffespark.

– Vi ser hele situasjonen, vi ser at det er kontakt - men ikke nok. Men fotball er en kontaktsport, vi kan ikke ha det sånn at det er straffe hver gang det er kontakt, så nei - dette var ingen straffe, sånn vi så det. At dere har en annen oppfatning, det er helt fair. Sånn er fotball, sier Svein Oddvar Moen til VG i intervju-sonen på Lerkendal etter kampen.

Situasjonen oppsto etter 33 minutter. Thomas Grøgaard, i en for han uvant indreløper-rolle på grunn av en rekke skader hos Brann, ble spilt gjennom, kom alene mot André Hansen - men ble hindret av Birger Meling. Grøgaard mistet balansen, men holdt seg på beina og fikk på et vis avsluttet. «Skuddet» gikk rett på RBK-keeper André Hansen.

– Der og da føler jeg at det er straffe, men det er jo vanskelig for meg å si. Jeg klarte å få til en brukbar avslutning, men jeg ble jo hindret, sier Thomas Grøgaard til VG.

Dommer Moen sier til VG at «det ikke ville hatt noe å si» om Grøgaard falt. Han ville latt være å dømme straffe - uansett. Thomas Grøgaard sier til VG at det ikke er sikkert at han hadde «falt» om han var litt mer erfaren i disse situasjonene, han er mer opptatt av at han ikke fikk en scoring.

– Det irriterer meg. Det var moro å spille indreløper, og det hadde vært ekstra moro med en scoring, sier Grøgaard.

Veton Berisha, Grøgaards klubbkamerat i Brann, har selv vært i samme situasjon: Han holdt seg på beina mot Molde - og fikk heller ikke straffe.

Jeg forstår Grøgaard veldig godt. For han tenker at det går, og da vil man

ikke legge seg. Men man kommer veldig i ubalanse, så man får ikke

avslutta. Det er kanskje lett å si i ettertid at man skulle lagt seg,

men jeg gjorde det ikke jeg heller. Det er en veldig vanskelig situasjon å vite hva man skal gjøre i. For man risikerer jo å ikke få noe som helst hvis man legger seg, og så risikerer man å få avslutningen ødelagt, sier Berisha

– Var det straffe?

– Jeg stod rett ved siden av, så for meg var det straffe. Med som

medspiller tenker man vel alltid det, svarer Brann-spissen.

RBK dominerte

Så mye mer enn dette hadde ikke Brann å by på, i en kamp som Rosenborg som ventet ville dominere. En Brann-midtbane med nevnte Grøgaard, midtstopper Bismar Acosta og anvendelige Kristioffer Barmen, ble i store deler av kampen overspilt av RBKs midtbane - uten at det ført til de mange store sjansene.

I pausen var Eirik Horneland forbannet, skikkelig forbannet. Han var meget skuffet over prestasjonen før pause.

– Ja, jeg likte ikke det jeg så. Vi var utydelige, unøyaktige, det var altfor mye føring av ball - vi virket daffe, det var liten frekvens i spillet vårt, intensiteten var for dårlig, viljen til å ta initiativ i kampen var for dårlig, og avstandene var for store, var Hoirnelands oppsummering av 1. omgang, da han snakket med VG i presse-sonen etter kampen.

– Også lagstrukturen var for dårlig. Vi var «slepphente», og vi opptrådte på et altfor lavt gear, det var for lite kraft i oss, selv om det ble bedre etter pause. Intensiteten ble større, både med og uten ball, men vi er ikke effektive nok i denne kampen, sier Horneland - og legger til:

– Vi varierer altfor mye i spillet vårt, og toppnivået vårt ser vi for sjelden, er Hornelands nådeløse dom over eget lag på Lerkendal lørdag kveld.

Likevel burde det vært nok til at hjemmelaget hadde vunnet kampen. For de hadde sine muligheter, både Pål André Helland, Even Hovland og Alexander Søderlund i den første omgangen, Søderlund, Samuel Adegbenro og Mike Jensen etter pause.

Branns redningsmann ble en keeper i paradeform. Håkon Opdal var høyt og lavt og hadde flere involveringer som sørget for at trønderne ikke fikk hull på byllen.

– Jeg er fornøyd med den ene redningen. Ellers var det vel ok, sier Opdal til VG.

– I dag er det litt for lite futt i avslutningene. Til vanlig hadde vi nok vunnet i dag, sier Søderlund.

Men det lugget for Rosenborg, som aldri klarte å komme seg ut av 2. gear, selv om de skapte totalt ni målsjanser. Dermed to tapte poeng i kampen om å gå Europacup-spill i 2020. Odd og Bodø/Glimt kan dra fra søndag. RBK kan faktisk være glade for at dommer Moen ikke dømte straffe mot dem i 1. omgang.

For Brann var 0–0 et godt resultat, med alle skadene og suspensjonene de hadde.

– Jeg vet ikke om det er fortjent, men det er et av de stolteste

«en-poengerne» jeg har vært ute for. Gutta legger ned en helt utrolig jobb.

Vi visste at det kom til å bli tøft fra 60 til 70 minutter. Rosenborg hadde noen flere muligheter, men vi hadde sjanser til å score. Ekspertene påstår at vi ble snytt for et straffespark, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Hvor vanskelig var det å sette sammen et lag til denne kampen?

– Det var veldig enkelt å sette sammen elleveren, for vi hadde bare elleve

mann. Vi har mange spennende unggutter, i tillegg til Karadas, men det

var ikke hans spisskompetanse vi hadde behov for i dag. Så elleveren var

klar ganske tidlig, og det var bra, for da fikk vi drilla den ganske tidlig.

Nei, det var lett å ta ut laget, for det var ikke mange alternativer, sier en stolt Brann-trener.

