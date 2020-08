STRÅLENDE START: Sotras ferske trener Renate Blindheim (26) er ubeseiret som trener i klubben. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Renate Blindheim og Sotra er ubeseiret etter fem kamper: – Over all forventning

Renate Blindheim (26) ble historisk da hun tok over som trener for 2. divisjonsklubben Sotra. I debuten fikk hun en drømmestart med seier over Fram Larvik. Fire kamper senere er mannskapet hennes fortsatt ubeseiret.

– Der har vært over all forventning. Vi har tatt veldig mye poeng, men har svingt litt i prestasjonene, sier Blindheim etter fire seiere og én uavgjort på sesongens fem første kamper.

Sotra avsluttet 2019-sesongen med elleve kamper uten seier og endte på 9. plass. Før sesongen ble Sotra også av mange tippet helt nederst på tabellen.

Mandag tok Sotra sin tredje strake seier da de slo Rosenborg 2 etter scoring på overtid.

– Det var litt spesielt. Det er en kamp vi ikke er fornøyde med, og er heldige som tok tre poeng. Rosenborg er nok ikke fornøyd med resultatet i den kampen, sier Sotras unge trener.

Sotra ligger på annenplass på tabellen med 13 poeng - like mange som tabelltopp Bryne som har bedre målforskjell.

– Akkurat nå er vi litt høyere enn det vi hadde trodd. Målsettingen er den samme. Fortsetter det sånn som dette bør vi klare å komme topp syv.

– Er det målet?

– Vi har vel ikke satt oss et konkret mål ennå, men det må vi vel kanskje snart gjøre.

Leder for fotball i Sotra, Ronny Ekren, sier at målsettingen er som den alltid har vært å gjøre en så god sesong som mulig og holde seg i divisjonen.

– Er det på tide å sette nye mål selv om det bare er spilt fem kamper?

– Vi spøker jo litt med det uten at det er så veldig alvorlig ment. Vi tar det litt som det kommer. Havner vi på øvre del av tabellen etter sesongen og skal begynne på sluttspillet er det en fantastisk, sier Ekren.

Dette sa Blindheim etter den historiske seieren mot Fram Larvik:

Internasjonal oppmerksomhet

Mange fikk med seg den historiske ansettelsen av Blindheim, og seieren i debuten vakte internasjonal oppsikt. Seieren har blant annet blitt omtalt i Indonesia, Finland og Romania for å nevne noen.

Svenske Aftonbladet omtalte debuten. Det gjorde også Olympic Channel, som drives av Den internasjonale olympiske komité (IOC), med tittelen «Renate Blindheim baner vei for kvinnelige fotballtrenere i Norge».

– Det har vært en del oppmerksomhet, men nå har det roet seg litt. Det er mye rart. Jeg vet ikke helt hva som står, men har fått med meg at det har spredd seg. Det er morsomt det.

Publisert: 11.08.20 kl. 18:24

