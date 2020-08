LANSERES SOM BRANN-MANN: Spanske Martí Cifuentes har vært i Sandefjord siden 2018 og levert gode resultater på begrensede ressurser i Vestfold. Foto: Thomas Andreassen

Lanserer Sandefjord-treneren: – Hadde garantert gjort en god jobb i Brann

En rekke trenernavn vil bli satt i forbindelse med den ledige jobben i Brann, men VG-ekspert Kai Bardal og BT-kommentator Anders Pamer enes om ett: Martí Cifuentes (38) i Sandefjord.

Oppdatert nå nettopp

– En «dark horse», og det som ville vært en slags personlig favoritt. Han har en helt annen måte å gjøre ting på enn Lars Arne Nilsen, og om han begeistrer Rune Soltvedt og dem i Brann som skal ansette, er en annen sak. Men ting kan tyde på at han er moden for helt andre oppgaver i norsk fotball, sier kommentator Anders Pamer i Bergens Tidende.

Cifuentes har kun hatt én hel sesong i norsk fotball, og det var fjoråret i Obosligaen, der han tok Sandefjord tilbake til Eliteserien etter å ha rykket ned året før. I sesongstarten i år har den engelsktalende katalaneren ledet Vestfold-klubben til fire seirer, like mange som Lars Arne Nilsens Brann.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

les også Bekreftet: Lars Arne Nilsen ferdig som Brann-trener

– Han gjør en undervurdert jobb i Sandefjord og hadde garantert gjort en god jobb i Brann. Kan mye om en type fotball som ville gitt spillere og fans ny entusiasme. Det er mange som tror at trenere behøver en sterk CV for å ha nok tyngde i toppklubbene, men spillerne respekterer trenere som kan lære dem noe og som står for noe de har troen på. Cifuentes er en sånn trener, mener VG-ekspert Kai Bardal.

Både Bardal og Pamer nevner to arbeidsledige, eks-Rosenborg-trenere som andre muligheter: Kåre Ingebrigtsen (54) og Eirik Horneland (45). Ingebrigtsen har rukket et drøyt halvår i belgiske Oostende og 46 dager som APOEL-trener på Kypros etter at han fikk sparken i Rosenborg sommeren 2018.

Mens Horneland var ferdig på Lerkendal etter tredje serierunde. Bardal tror ikke haugalendingen vil gi Brann det ønskede løftet som et trenerskifte kan gjøre.

– Horneland står for veldig mye av det samme som Lars Arne Nilsen. Veldig direkte fotball og mye fokus på løping og innsats. Den nye treneren bør ikke stå for en stil som krever voldsom energi for å ha mulighet til å lykkes. «Innsatsfotballen» gir ikke noe energi til spillere og fans i de største klubbene. De må føle at de løper og sliter for noe som fungerer, mener Bardal.

les også Branns styreleder om han har tillit til Lars Arne Nilsen: – Det har jeg ikke sagt

Anders Pamer mener også det er naturlig å sikte mot toppen av Eliteserien – til bergenseren Kjetil Knutsen og assistent Morten Kalvenes i Bodø/Glimt.

– En helt opplagt kandidat å undersøke. Så skjønner alle at det neppe skjer nå. Men skulle Bodø/Glimt vinne ligaen i år, og Kjetil og Morten savne familiene sine, så kan det være noe etter denne sesongen, foreslår BT-kommentatoren.

– Dersom Brann ønsker å se lokalt og har behov for noe som ikke er så dyrt, har du to navn: Morten Røssland har rykket opp med Åsane og har en god start i Obosligaen, og Steffen Landro i Sandnes Ulf gjorde en glimrende jobb med Nest Sotra. Men disse mangler erfaringen, påpeker Pamer.

les også Glimt-Knutsen takker familien: – Til tider kan det oppfattes litt egoistisk

Kai Bardal tror beste for Brann vil være å se litt på trenere tilhørende utenfor landegrensen – og iallfall finne en som prioriterer angrepsfotball. Som Martí Cifuentes.

– Han har gått en veldig god skole. Om ikke Brann ønsker ham spesifikt, så finnes det flere med en sånn bakgrunn. Fordelen med Cifuentes er at han har vært her lenge, er kjent med norsk fotball og forstår en del norsk, sier Bardal.

– Brann har en sterk stall og kravene i Bergen er høye. Ideelt sett finner de noen som kan mye om offensivt og styrende spill. Problemene kommer før eller siden uansett om et nytt trenerteam ikke mestrer dette, mener VGs fotballekspert.

Publisert: 03.08.20 kl. 16:39 Oppdatert: 03.08.20 kl. 17:43

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser