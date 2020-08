EVENTYR: Atalanta måtte spille sine kamper på San Siro i Milano, men gjorde banen til sin lekegrind. Her jubler Atalanta-spillerne i kampen mot Valencia. Fra v.: Mattia Caldara, Marten de Roon, Josip Ilicic og Hans Hateboer. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Fra minuspoeng til Europas fotball-eventyr

Atalanta fra det hardt corona-rammede Bergamo kan by på overraskelser når Champions League skal avgjøres i dagene fremover.

Nå nettopp

Atalanta vant den italienske cupen for snaut 60 år siden, men har ellers ingen viktige trofeer å se tilbake på.

To sesonger på rad måtte klubben starte med minuspoeng som følge av en kampfiksingsskandale, men i 2020 regnes de som Europas fotball-eventyr.

Klubben ble stiftet av sveitsiske studenter i Bergamo og oppkalt etter den kvinnelige helten Atalanta i gresk mytologi.

Atalanta var første gang i serie A i 1937, men rykket ned umiddelbart. De kom tilbake i 1940 og holdt seg i den øverste divisjonen fram til 1959. Etter bare én sesong i serie B, kom de tilbake og var i serie A fram til 1973, før det kom en heistilværelse. Totalt sett har Atalanta rykket ned fra serie A 12 ganger, senest i 2010. I 1981 var klubben helt nede i serie C.

De to siste sesongene har Atalanta - under Gian Piero Gasperini - tatt oppsiktsvekkende 3. plasser.

Det eneste trofeet er seieren i Coppa Italia i 1963. Feiringen av seieren over Torino ble imidlertid begrenset, fordi pave Johannes XXIII, som kom fra Bergamo, døde dagen etter.

I 1988 kom Atalanta helt til semifinalen i cupvinnercupen. Der ble det tap for KV Mechelen, som vant pokalen til slutt. I 1990–91 kom de til kvartfinalen i UEFA-cupen, der de tapte for Inter, som senere kom til å slå Roma i finalen.

Det som nå skjer i 2020, er altså Atalantas største suksess på lang tid.

Klubben har vært rammet av flere rykter om kampfiksing, og i 2011 innrømmet tidligere Atalanta-kaptein Cristiano Doni å ha forsøkt å fikse to kamper da klubben spilte i serie B året før. Atalanta måtte starte med seks minuspoeng i 2011/12 og med to minuspoeng sesongen etter.

For oss nordboere er trolig svensken Glenn Strömberg den mest kjente spilleren i Atalanta-historien. Han var i klubben helt fra 1984 til 1992. Filippo Inzaghi spilte i Atalanta i 1996–97 og Christian Vieri flere ganger, både før og etter årtusenskiftet. Og for de anglofile kan det nevnes at Trevor Francis tilbrakte en sesong i Bergamo-klubben.

VG-tips: Atalanta-Paris Saint-Germain

* Champions League-kvartfinale og avgjørende kamp. Spilles på Benficas arena.

* Med langt mindre økonomiske midler enn de andre CL-kvartfinalistene har Atalanta klart å komme seg såpass langt - og til 3.plass i hjemlig Serie A. Slik har Bergamo-klubben alt sikret seg CL-spill for kommende sesong.

* Paris Saint-Germain har på sin side rikelig med finansielle ressurser til disposisjon. Men også tunge forventninger. Som kan være lammende.

* Mye kommer an på om de tåler Atalantas press-spill. Og så er det et faktum at pariserne kun har spilt to obligatoriske kamper (cupfinaler) etter at coronaviruset stoppet fotballen.

* Atalanta er mer match-fit enn franskmennene, og er i stand til å få til noe. Men: Vi lander på uavgjort som et utgangspunkt. Målscorer-spill på Neymar til 2,00 i odds kan være et spillalternativ.

Uavgjortoddsen står til 3,85 i odds, spillestopp er kl. 20.55, og kampen ser du på TV 2 Sport1.

Publisert: 12.08.20 kl. 13:38

