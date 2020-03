MARBELLA: Blink-trener Roar Vikvang sammen med Simen Sandmæl og Sondre Stokke på treningsleir i Marbella. Foto: Knut E. Jegersen, Stjørdals-Blink

Obos-klubb satser i krisetider: – Nesten som sykehuset i Kina

Hele trenerteamet i Stjørdals-Blink har sagt fra seg lønnen, men byggingen av nytt stadion pågår i superfart for den nyopprykkede trønderklubben.

Nå nettopp

– Vi begynte etter jul, så dette er nesten som sykehuset i Kina. Og vi er i rute. Målet er at det skal være ferdig mot slutten av påsken, sier fungerende styreleder Bente Ertsgaard.

Med en solid dose overdrivelse refererer hun til det kinesiske corona-sykehuset som ble bygget på ti intensive dager.

Stjørdals-Blink så frem til et eventyr i landets nest øverste fotballdivisjon, men coronaviruset har skapt kaos også for trønderne, som har løst likviditetskrisen på sin måte:

Hele trenerteamet og sportslig leder, totalt seks personer, har sagt fra seg hele lønnen fra 16. mars og til man kan starte med fellestreninger igjen. På den måten slapp klubben å permittere spillere.

JOBBER PÅ: Maskinfører Gunnar Rådal sammen med Stjørdals-Blink-veteranene Steinar Vordal, Rolf Reitan og Hugo Reinan. Her kommer det nytt anlegg til seriestarten. Foto: Stjørdals-Blink Fotball

I tillegg fortsetter arbeidet med å reise nytt anlegg til seriestart.

Selv om det ikke er Camp Nou som reises i Trøndelag, så er det mye som skal på plass for å tilfredsstille kravet fra Norges Fotballforbund (NFF). Nye sittetribuner for rundt 1000 tilskuere, fire garderober, klubbhus og medierom. Kostnaden er på rundt 25 millioner kroner, en hel del for en klubb med budsjett på 8,2 millioner kroner i år.

Og prikken over i-en, selve kunstgresset, «eies» av folket, som kan kjøpe en andel for 500 kroner.

les også Full uenighet om permitterte spillere kan bryte med klubben

– Det var en veldig enkel beslutning. Vi er inne i en krevende tid for hele samfunnet, og fotballklubbene er ikke noe unntak. Klubben vår har veldig begrenset økonomi, og vi var nødt til å se på utgiftssiden vår, sier hovedtrener Roar Vikvang om at egen trenerlønn forsvant.

– Hvor mye taper du på dette?

– Jeg ønsker ikke å gå ut og si lønnen min, men for klubben utgjør det totalt sett ganske mye.

Han peker på at alle i trenerapparatet er lokale med sterkt eierskap til klubben.

– For oss er dette noe annet enn en jobb. Det er lidenskap og idealisme som er drivkraften, sier han.

Dessuten:

– Alle trenere hos oss har hundre prosent jobb ved siden av fotballen, og det gjør at vi sånn sett er mindre avhengig av trenerinntekten enn andre trenere. Spillerne våre består i stor grad av studenter med en beskjeden godtgjørelse. For dem er det mye mer kritisk å miste lønnen enn for oss trenere, sier han.

NYTT ANLEGG: Nytt kunstgressdekke, nye tribuner og nye garderober skal på plass. Foto: Stjørdals-Blink Fotball

– Spillerne er ved godt mot, trener én til to ganger om dagen og rapporterer daglig inn til oss. Spillerne opplever at det går greit, men de savner selvfølgelig å være på fotballbanen. Og de forstår hvorfor disse tiltakene er nødvendig, sier treneren.

Publisert: 28.03.20 kl. 16:56

Les også

Mer om OBOS-ligaen Fotball

Fra andre aviser