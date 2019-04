Horneland snudde: – Dette er den beste måten å utvikle Rosenborg videre på

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 0–0) Tilbake i god gammeldags 4–3–3-formasjon leverte Rosenborg årsbeste mot Strømsgodset. Det er spillerne glade for.

VG External

Nå nettopp







Etter to scoringer på tre kamper, ett poeng og nest sist på tabellen, valgte Rosenborg-trener Eirik Horneland å legge vekk «Horneland-formasjonen» 4–2–3–1.

– Vi gjorde det fordi vi ønsket å få rollespesialistene inn i sine roller. Jeg syns det kom tydelig frem. Det var klar fremgang, sier Horneland til VG etter 0–0-kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Og nå er Horneland-formasjonen død?

– Har jeg en egen formasjon? Det er jeg usikker på, men vi landet på at dette er den beste måten å utvikle Rosenborg videre på.

les også Helland etter nytt poengtap: - Helt for jævlig

Fornøyde spillere

Alle spillerne VG snakket med etter kampen uttrykte glede over å være tilbake i klassisk Rosenborg-formasjon.

– Vi startet å trene på det fra dag én etter at vi hadde to fridager i påska. Så ligger det jo greit innarbeidet i kulturen så det burde ikke være noe problem. Trenerne tok sikkert en beslutning om å gjøre noe spillerne er mer kjent med, for å prøve å få en restart på sesongen, sier keeper André Hansen.

Alexander Søderlund har fortsatt ikke scoret denne sesongen, men er glad for å være tilbake i gammel formasjon.

– Vi har spilt slik i alle år, så vi er jo kjent med det. Det er mye mer trygghet i å gjøre det som vi er vant til, å spille slik vi er vant til å spille. Når vi spiller 4-2-3-1 så ligger folk i uvante posisjoner, sier han til VG.

Kaptein Mike Jensen er enig.

– Det handler om å ta et par skritt tilbake til de rollene og bevegelsene vi kjenner til når det lugger litt. Tilbake til det kjente, sier han, og sier kontant «ja!» på spørsmål om han er glad for «nyvinningen».

Rosenborg fikk pepper av sine egne - slik reagerer treneren:

Ikke styrevedtak

Flere medier, også VG, har skrevet om styrevedtak i Rosenborg om at laget skal spille 4–3–3.

– Det er ikke noe styrevedtak på det i Rosenborg. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye, og understreker at det er trenerne som bestemmer formasjonen.

En spøkefull Pål André Helland sier at det spillerne som «bestemmer» hvilken formasjon Rosenborg skal spille i.

– Ja, i Rosenborg er det spillerne som bestemmer formasjon. Vi ville spille 4-2-3-1 i de tre første kampene, og nå ville vi spille 4-3-3. Det er sånn det fungerer her, slik har det alltid vært, sier en særdeles ironisk Helland til VG.

Publisert: 23.04.19 kl. 07:39