INTILITY ARENA: Oslo kommune har foreløpig sagt nei til alkoholservering for mannen og kvinnen i gata på arenaer i Oslo. Her fra en av Vålerengas hjemmekamper. Foto: NTB scanpix

Bystyret i Oslo stemte mot alkohol på fotballarenaer – ordføreren refser NFF

Bystyret i Oslo stemte nei til Høyres forslag om å tillate alkoholservering for ordinære publikummere på fotballarenaer. Samtidig sier ordfører Marianne Borgen at også VIP-skjenking bør forbys.

Oppdatert nå nettopp

27. februar ble det kjent gjennom VG at Norges Fotballforbund har opphevet sitt eget forbud mot alkoholservering for vanlige publikummere på fotballarenaer. Dermed kunne klubber søke sine respektive kommuner om skjenkebevilling.

Onsdag kveld, tre og en halv måned senere, hadde Høyre-politiker Nicolai Øyen Langfeldt fremmet et forslag om at Oslo kommune skulle gi skjenkebevilling til arrangører som søker om det. Etter voteringen ble det klart at flertallet stemte nei.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg syns det er veldig synd. Det er synd for klubbene. Det er dype sår etter hele corona-pandemien. Da tror jeg at en klubb som for eksempel Vålerenga, hvis de ønsker å servere alkohol, bør bli møtt av en JA-kommune som ønsker å legge til rette for næringsliv, sier Øyen Langfeldt til VG.

Borgen refser NFF

Høyre, Frp og Folkeaksjonen nei til mer bompenger stemte for, mens Rødt, SV, Ap, MDG og KrF var mot. En fotballklubb som Vålerenga har imidlertid mulighet til å søke om bevilling, men onsdagens resultat styrker ikke klubbens eventuelle muligheter til å få den godkjent.

Får ordfører Marianne Borgen viljen sin, vil idrettsarrangører i Oslo heller ikke få lov til å servere såkalte VIP-gjester.

– Jeg ble veldig betenkt da Norges Fotballforbund kom med sitt vedtak om å oppheve sitt tidligere forbud om å selge og servere alkohol på sine arenaer. At Høyre, her i bystyret, følger opp med et forslag om at alle idrettsarrangementer som søker om det skal få kommunal skjenkebevilling, forundrer meg, sa Borgen under møtet i bystyret onsdag kveld som VG fulgte via videolink.

– Det gjør meg egentlig litt trist, både på idrettens og barns vegne. For meg og SV er det utrolig viktig at idrettsarrangementer er alkoholfrie, både på VIP-tribunen og de vanlige tribunene. Det er bekymringsfullt at Norges Fotballforbund går i motsatt retning, og vil åpne mer opp for alkoholservering knyttet til idrettsarrangementer som retter seg mot barn og voksne.

ORDFØRER I OSLO: Marianne Borgen er mot alkoholservering på norske idrettsarenaer. Foto: Tore Kristiansen, VG

NFF svarer

For ordens skyld har ikke NFF åpnet for servering på tribunene, men i områder på arenaene – for eksempel bak tribunene. Det presiserer også generalsekretær Pål Bjerketvedt onsdag kveld.

– Det vi gjorde for noen måneder siden, var å oppheve et forbud – i tråd med det som er praksis. I mange år har det vært alkoholservering på serveringssteder i nærheten av, eller i tilknytning til, idrettsarenaer.

– Borgen mener det er bekymringsfullt at NFF «vil åpne mer opp for alkoholservering knyttet til idrettsarrangementer som retter seg mot barn og voksne». Hva er din kommentar til det?

– Vi åpner ikke opp for mer alkoholservering, for det er akkurat det samme volumet som det har vært i årevis. Samtidig respekterer jeg at det er forskjellige synspunkter på dette. I alkoholpolitikken er det jo gjerne sånn at man enten er for eller mot.

– Men vil det ikke bli større volum ved å åpne opp for «mannen og dama i gata»?

– Alkoholservering på Ullevaal stadion, for eksempel, er ikke utelukkende forbeholdt VIP-gjester. Det er også serveringssteder der som Thon Hotell og pizzarestaurant som er tilknyttet stadion. Så vidt jeg vet, kommer det også en til som skal leie seg inn i kjøpesenterdelen av stadion snart. Det er også tilsvarende praksis på stadioner i andre deler av landet, sier Bjerketvedt.

Fra 2016: Åtte av 10 eliteseriespillere sier «ja» til alkohol-skjenking på stadion

les også Hockeysjef vil oppheve alkoholforbud på idrettsarenaer: – Latterlig dobbeltmoral

– Oppsiktsvekkende

Borgen påpeker samtidig at byrådet arbeider med en alkoholpolitisk handlingsplan for 2020–2024 som skal debatteres i bystyret til høsten.

– Jeg håper at bystyret vil ha en restriktiv holdning til det, sier Borgen.

Utspillene overrasker Høyre-politiker Øyen Langfeldt.

– Det var oppsiktsvekkende at ordføreren brukte taletiden sin på å refse vedtaket NFF har gjort og at hun tok til orde for at man bør stoppe for all skjenk på idrettsarenaer – også på VIP-tribunen.

– Jeg er veldig overrasket. Det er helt nye toner. At det er lov å drikke øl og vin på VIP-en, syns jeg er greit. Jeg syns det er et argument for at også vanlige folk bør få lov til å ta seg en øl bak tribunen. At en ordfører er villig til å strupe enda en inntektskilde for klubbene, er veldig overraskende. Jeg må også stille spørsmål ved hvor grensen går? Skal man inndra skjenkebevillinger også til kinoer og for boklanseringer? Hvis man drar resonnementet hennes helt ut, er det konsekvensen, mener Øyen Langfeldt.

Han håper samtidig at for eksempel Vålerenga likevel vil søke kommunen om skjenkebevilling på sin arena, og at kommunen da vil ha en annen holdning til saken.

Øyen Langfeldt viser til at klubber i flere kommuner utenfor Oslo får det til, for eksempel Mjøndalen, Kristiansund og Viking i Stavanger – der også ishockeyklubben Stavanger Oilers i DNB Arena i mange år har tjent gode penger på mat- og alkoholservering til allmuen, etter alt å dømme uten fylleskandaler.

Publisert: 10.06.20 kl. 19:13 Oppdatert: 10.06.20 kl. 19:37

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser