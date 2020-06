PÅ GULL-BØLGEN: Robert Lewandowski (t.v.) feirer Bayerns fjerde mål sammen med Thomas Müller og Leon Goretzka. Foto: MATTHIAS HANGST / POOL / Getty Images POOL

Bayern slo tilbake etter marerittstart – stø kurs mot seriegull

(Bayer Leverkusen-Bayern München 2–4) Med en knallsterk opphenting snudde serieleder Bayern München og leder nå med ti poeng, før Borussia Dortmunds kamp lørdag kveld.

Med ni strake seire har Bayern München stø kurs mot sitt niende seriegull på rad. Fire serierunder før slutt er det ti poeng ned til Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

– Bayern München er i kanonform. De er i flyten og har så mange kvalitetsspillere, sier Rune Bratseth i Viasat-studio.

Bayer Leverkusen startet kampen best, og tok også ledelsen tidlig. Men etter det handlet det meste om tabelltoppen fra München, som til slutt vant hele 4–2.

Det eneste minuset var at både Robert Lewandowski og Thomas Muller pådro seg gule kort, og må stå over kampen mot tabellfirer Borussia Monchengladbach neste helg.

Før kampen var den store snakkisen at stortalentet Kai Havertz ikke var i Leverkusen-troppen. 20-åringen pådro seg en muskelskade i forrige kamp mot Freiburg, og ble ikke klar til kampen.

Inn kom Lucas Alario, som tok vare på den muligheten. Etter ti minutter sørget han for at Leverkusen kom best i gang på eget gress, da han sendte ballen forbi Manuel Neuer og i mål.

Bayern løftet seg gradvis etter det, og etter en del halvsjanser sprakk Leverkusen-forsvaret fullstendig etter 27 minutter. Kingsley Coman kom helt alene med Lukas Hradecky. Franskmannen la ballen kontrollert forbi keeperen, og sørget for balanse i regnskapet.

Det så lenge ut som det skulle stå seg til pause, men så raknet det for Leverkusen. Scoringer fra Leon Goretzka og Serge Gnabry gjorde at Bayern ledet 3–1 til pause.

I andre omgang scoret Bundesligas suverene toppscorer Lewandowski igjen. Med et kontant hodestøt satte han inn sitt 30. mål i ligaen denne sesongen.

På tampen av kampen reduserte Leverkusen, da 17-åringen Florian Writz satte inn sitt første Bundesliga-mål da han skrudde ballen lekkert forbi Neuer.

Det ble for lite og for sent for hjemmelaget, som gikk på sitt andre tap på fire kamper etter coronapausen.

Publisert: 06.06.20 kl. 17:24

