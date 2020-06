Foto: PHIL NOBLE / X01988

TV 2 tilbyr stadionlyd i Premier League

Premier League går for tomme tribuner, men TV 2 vil tilby stadionlyd til kampene som inngår i deres studio-produksjoner.

Det opplyser sportssjef i TV 2, Vegard Jansen Hagen, til VG.

– Det å legge på et nytt lydbilde reiser både praktiske og prinsipielle problemstillinger. I første omgang lar vi dette være et aktivt valg som Sumo-kundene våre kan oppsøke, så høster vi erfaring og blir litt klokere på veien, forhåpentligvis. Dette er nytt for alle, sier Jansen Hagen.

Premier League, som starter igjen onsdag 17. juni, skal som kjent gå for tomme tribuner, så temaet stadionlyd for å skape en «normal» atmosfære har vært hett. Eurosport har sagt at de ikke vil ha stadionlyd i Eliteserien, mens flere kamper i La Liga og i Bundesliga har hatt stadionlyd.

Jansen Hagen sier TV 2 har fått mange henvendelser angående dette.

– Det er overraskende mange som ønsker denne valgmuligheten, og som gir positive tilbakemeldinger på «FIFA-lyd». Spesielt unge seere, og de får nå et tilbud de kan oppsøke.

Jansen Hagen sier at Sumo ut sesongen vil tilby alternativ lyd til kampene som inngår i deres studio-produksjoner. Det vil i praksis si alle kamper som går på TV 2 Sport Premium 1.

– Fans er fotballens viktigste ressurs, og uten supportere på stadion vil utvilsomt noe av magien være borte. Alle gleder seg til den dagen vi har fulle tribuner og trøkk på arenaene igjen. Men, inntil vi kommer dit må vi se på hvordan vi kan gi et attraktivt tilbud til flest mulig seere. Noen vil ønske den autentiske lyden, andre vil foretrekke at det hentes inn ekstra lyd. Vi følger utviklingen, diskusjonen og responsen, og så ser vi hvordan dette utvikler seg.

Saken oppdateres.

Publisert: 16.06.20 kl. 17:23

