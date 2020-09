UNITED-MANAGER: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal snart starte en ny sesong. Foto: Scanpix

Premier League kansellerer kinesisk milliardavtale

Premier League har terminert organisasjonens største globale TV-avtale – med kinesiske PPTV. Kontrakten var verdt 5,7 milliarder kroner og skulle løpt fra 2019–2022.

Nå nettopp

Engelske Independent skriver at kanselleringen levner et «stort hull» i Premier Leagues finanser, etter som kontrakten hadde varighet i ytterligere to år. Dermed vil klubbenes økonomi kunne påvirkes.

Selskapet Suning Holdings er eiere av PPTV og de skal i mars ha tilbakeholdt rundt 1,9 milliarder kroner som en konsekvens av at coronapandemien midlertidig stoppet sesongen. Premier League bekrefter torsdag i en uttalelse at de har brutt avtalen. De er på utkikk etter en ny samarbeidspartner på det kinesiske markedet foran den kommende sesongen.

Conrad Wiacek er sjefanalytiker i Global Data Sport. Han skriver i en e-post til VG at nyheten bidrar til økt politisk spenning mellom nasjonene.

– Premier League genererer over 9 milliarder dollar per rettighetssyklus, og avtalen med PPTV var den største individuelle, internasjonale avtalen. Med stadig større politisk spenning knyttet til britiske og kinesiske relasjoner, kan denne termineringen bli sett på som en forlengelse av den politiske kampen, mener Wiacek.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 03.09.20 kl. 16:35

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Aston Villa 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Burnley 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Chelsea 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League