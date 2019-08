DOBBEL MOT GAMLEKLUBBEN: Olivier Occéan scoret to i møtet med gamleklubben LSK. Her sammen med Lillestrøm-keeper Marko Maric. Foto: Heiko Junge

Hyller Occean: – Han er et unikum

LILLESTRØM (VG) Femten år etter at han dukket opp i norsk toppfotball, scorer Olivier Occéan (37) fortsatt mål på øverste nivå i Norge. Det imponerer med- og motspillere.

– Han er et unikum. Det er helt sinnssykt det han driver med, sier lagkamerat Joackim Olsen Solberg til VG om lagkameraten.

Med to scoringer på Åråsen mandag kveld, har den 37-årige kanadieren fem mål i årets Eliteserie og han var stadig et uromoment i møtet med gamleklubben.

– Han han har vært god lenge. Han er vond å spille mot og kommer til sjanser. Når han scorer sånne mål på dette nivået fremdeles, så er det bare å la seg imponere, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

– Du så det med Odd også da han «gamle mannen» brassesparker inn en scoring der. Det er ikke noe annet enn imponerende, supplerer Olsen Solberg og sikter til 37-åringens akrobatiske scoring i juli:

– Ja, jeg er fornøyd. Kroppen fungerer fortsatt, sier Occéan til VG og smiler.

Og 37-åringen imponerer flere enn egne lagkamerater.

– Kan man prestere på det nivået som 37-åring, så er det bare å ta av seg hatten. Det er jo noe man ønsker å gjøre selv også. Det er sånne personer man ser opp til, sier LSK-spiss Arnor Smárason til VG.

Da kanadieren etter 2017-sesongen forlot Odd og sluttet seg til 2. divisjonsklubben Urædd trodde nok de fleste at Occéan var klar for å trappe ned som fotballspiller.

1. juni 2018 kom nyheten om at han var klar for Mjøndalen i OBOS-ligaen.

– Vi prøvde oss på ham før sesongen han kom. Da ville han ikke. Han ville være i Urædd, men så tok han kontakt med oss på sommeren og sa at han hadde fått motivasjon og lyst igjen og ville gjerne prøve seg. Da signerte vi ham, sier Hansen.

Skussmålene fra Urædd var gode: En profesjonell fotballspiller som hadde mer å by på var rapportene Mjøndalen og Hansen fikk.

– Vi tok sjansen og det har vært et lykkelig valg, sier Mjøndalen-treneren.

– Jeg var på et par treninger med Mjøndalen og plutselig kjente jeg at lysten kom igjen for å spille på øverste nivå. Jeg hadde mer i kroppen og jeg har gjort dette i mange, mange år. Det er fortsatt gøy, sier Occéan.

På 14 kamper i OBOS-ligaen ble det fem mål og én målgivende. I comeback-sesongen i Eliteserien står 37-åringen nå med de samme tallene.

– Vi har lett etter en kraftspiss på topp som kan klare seg alene mot stoppere og da må du ha fysikk, litt målteft, være god i lufta, sterk i presset og alt. Occean har veldig mye av det vi trenger i den rollen, så da så vi bort ifra alderen, sier Hansen.

Publisert: 13.08.19 kl. 07:22

