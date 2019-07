HJEMLIGE TRAKTER: Ole Gunnar Solskjær spankulerer rundt landslagsarenaen i forkant av Manchester Uniteds møte med Kristiansund. Foto: Fredrik Solstad

Solskjær er sparkefavoritt på oddsen: – Det bryr jeg meg ikke om

ULLEVAAL (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) er flere steder oddsfavoritt til å få sparken først i Premier League denne sesongen, men legger seg ikke ned og gråter av den grunn.

– Jeg er blitt vant til at folk snakker, og det bryr jeg meg ikke om. Det er en del av jobben, sier Solskjær til VG.

Han blir «konfrontert» om at han er oddsfavoritt hos flere nettsider til å få sparken først i Premier League denne sesongen, sammen med Newcastles Steve Bruce. «The sack race» (kappløpet om å få sparken) er populært blant utenlandske spillselskap og gir en indikasjon på hvor utsatte de forskjellige managerne er.

– Jeg har aldri vært den som legger seg ned og griner av kritikk, sier Solskjær.

Selv har 46-åringen spøkt om at han blir «flere år eldre på noen måneder» av managerjobber, men modererer seg noe i møtet med VG.

– Det finnes ikke bedre jobber, og jeg må kanskje slutte å spøke om at jeg har blitt eldre. Det er tydeligvis ikke alle som skjønner spøken, sier han i sommervarmen på Ullevaals grønne gressteppe.

Han er i Norge i forbindelse med Manchester Uniteds treningskamp mot Kristiansund tirsdag kveld, foran et tilnærmet utsolgt Ullevaal. Det etter en sommer der han virkelig har fått kjenne på hvordan det er å være med på et overgangsvindu som permanent manager for en av verdens største klubber.

– Det er mange spekulasjoner rundt overganger og det er mange ganger jeg leser i avisen at vi er interessert i spillere som jeg ikke har hørt om en gang.

– Hva gjør du da?

– Da spør jeg bare dem som spiller FIFA, da, og Football Manager. De veit vel litt mer, sier Solskjær, før han presiserer at det var en spøk.

Han forklarer at det ikke er mange spillere som er gode nok eller «den rette typen» for Manchester United, etter å ha signert Daniel James og Aaron Wan-Bissaka (begge 21) så langt denne sommeren.

– Jeg har mer å si med tanke på det langsiktig planlegging enn da jeg var midlertidig, og er med på de fleste avgjørelser som betyr noe.

