IMPONERTE: Max Williamsen (t.v.) taklet superstjernen Paul Pogba (t.h.) på Ullevaal Stadion. Foto: NTB scanpix

Max (16) får Solskjær-ros etter Pogba-takling

ULLEVAAL (VG) Kristiansunds stortalent Max Williamsen (16) stoppet superstjernen Paul Pogba (26) på imponerende vis. Etter kampen spås han en stor fremtid av Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (46).

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Like før Juan Matas seiersmål på straffespark på overtid av kampen mellom Manchester United og Kristiansund kom en av kampens mest minneverdige situasjoner.

Paul Pogba kom seg nemlig til en enorm scoringsmulighet foran KBKs keeper, men ble i siste liten stoppet av at unge Williamsen klarte å kaste seg inn og bryte ballbanen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Uniteds berømte franskmann ble – smått forbauset – sittende og glise bredt på gresset i noen sekunder, mens dommeren vinket spillet videre. 16-åringens takling ble tatt imot med et stort jubelbrøl av Ullevaal-publikummet, og begeistringen for spilleren var stor også blant lagenes trenere da de stilte til pressekonferanse en stund etter kampslutt.

les også Manchester United nær flause mot Kristiansund i Solskjærs familietreff

– Det var en viktig inngripen foran mål. Max er, i likhet med Noah (Solskjær), en unngutt som kommer opp i KBK nå. Fremtiden ser forhåpentligvis veldig bra ut, sier Michelsen til VG på engelsk, slik at de britiske journalistene i rommet skulle forstå hva han sa.

Solskjær kjenner også godt til Max Williamsen.

– Han er en «top boy», Max, sier Manchester United-manageren til VG og fortsetter:

– Han har spilt med datteren min (Karna), de er like gamle, og jeg har trent ham litt. Vi vet at han er en av de neste som kommer opp i vår hjemby, og jeg blir ikke overrasket hvis et lag i England vil vurdere å hente ham til et akademi.

Her kan du se høydepunktene fra kampen:

TV 2s kommentatorer Kasper Wikestad og Brede Hangeland lot seg også imponere av Williamsen.

- Herlige bilder av verdensmesteren mot 16-åringen, sa Hangeland om taklingen på Pogba.

– Det er bare å merke seg navnet. Han er et meget stort talent, la Wikestad til.

Saken oppdateres!

Publisert: 30.07.19 kl. 22:38

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 16 10 3 3 37 – 16 21 33 2 Bodø/Glimt 14 9 2 3 33 – 23 10 29 3 Odd 15 9 2 4 22 – 17 5 29 4 Brann 16 7 5 4 19 – 16 3 26 5 Vålerenga 14 7 3 4 28 – 18 10 24 6 Rosenborg 15 7 3 5 20 – 18 2 24 7 Kristiansund 14 6 3 5 17 – 15 2 21 8 FK Haugesund 15 5 5 5 24 – 18 6 20 9 Viking 14 5 4 5 20 – 23 -3 19 10 Lillestrøm 15 5 3 7 18 – 24 -6 18 11 Mjøndalen 15 3 7 5 20 – 24 -4 16 12 Tromsø 15 5 1 9 15 – 28 -13 16 13 Stabæk 15 4 3 8 14 – 21 -7 15 14 Ranheim 15 4 3 8 17 – 26 -9 15 15 Sarpsborg 08 15 2 7 6 16 – 21 -5 13 16 Strømsgodset 15 2 4 9 15 – 27 -12 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live »