Ronny Johnsen vil gjenforene drømmetrio i Vålerenga

MANCHESTER/OSLO (VG) Her er et kandidatur som trolig vil friste mange Vålerenga-supportere: Ronny Johnsen (50) som hovedtrener, med Steffen Iversen (43) og Tore André Flo (46) som assistenter.

I forkant av Vålerengas forrige seriegull, i 2005, var investor og fotballrådgiver Christian Eidem sentral i arbeidet med å ta de tre norske fotballikonene tilbake til VIF.

Nå vil han gjøre det igjen.

– Det var de navnene som vant serien for dem sist. Den forrige Vålerenga-revolusjonen startet med de tre navnene. Vålerenga trenger dette nå. Det har vært helt dødt i ti år. VIF bør være Norges største klubb, og jeg tror dette kunne vært katalysatoren til å sette i gang at de igjen blir det, sier Eidem til VG.

STERK TRIO: Ronny Johnsen, Tore André Flo og Steffen Iversen spilte sammen i Vålerenga i 2005. Her er de sammen foran EM-playoffmøtet med Spania i 2003. Foto: Tor Richardsen

Han er på plass på Old Trafford i Manchester for å se oppgjøret mellom United og Norwich sammen med Johnsen.

Lørdag formiddag uttalte Johnsen til Nettavisen at han mener han burde være aktuell for Vålerenga-jobben. Det gjentar han overfor VG – og snakker med stor entusiasme om et team med Iversen og Flo.

– Det hadde vært en morsom idé. Jeg kjenner dem veldig godt. Det er fine folk. Tore-André jobber i Chelsea og har ansvar for spillerne som er utlånt, og Steffen er trener for Trygg/Lade i fjerdedivisjon. De er veldig morsomme typer begge to, sier Johnsen, som med jevne mellomrom stoppes av Manchester United-ansatte på tribunen, inkludert klubblegenden Paddy Crerand.

Har vært i kontakt med VIF

Eidem forteller at han har hatt en telefonsamtale med daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga om den stjernespekkede løsningen. Han kaller Johnsen, Iversen og Flo «veldig komplementære».

– Jeg tror Ronny ville vært en fantastisk trener. Han har vært trener på ungdomsnivå i Wang i ti år og er en av de mest brukte ambassadørene i Manchester United, så han er veldig i fotballmiljøet uten at den norske pressen har fått det med seg, sier Eidem – og sikter til Ronny Johnsen, ikke Ronny Deila.

STORHETSTID: Ronny Johnsen og Steffen Iversen i klammeri med Rosenborgs Vidar Riseth på Lerkendal sommeren 2005. Vålerenga vant 3–2 og ble senere seriemester, ett pooeng foran Start. Foto: Geir Otto Johansen

Ifølge VGs opplysninger skal det innen kort tid holdes et møte i Vålerenga der diverse trenerløsninger skal drøftes. Dag-Eilev Fagermo, Lars Bohinen og Uwe Rösler skal være blant kandidatene til å ta over etter New York City-klare Deila.

– For min del hadde det vært kjempeartig. Jeg har to år som spiller i klubben og kjenner klubben kjempegodt fra ung alder. Det har alltid vært Vålerenga og Rosenborg for min del, så det hadde vært en kjempeartig utfordring, sa Iversen til Nettavisen om trenerjobben i Vålerenga tidligere denne uken.

«Stor interesse»

Ronny Johnsen – som ikke har noen trenererfaring fra tidligere – ble i høst presentert som en del av trenerteamet til klubben FK Eik Tønsberg. Denne klubben er en sammenslåing av Eik Tønsberg og FK Tønsberg. Sammen med den tidligere FK Tønsberg-treneren Christopher Barland og assistenttrener Per Egil Swift er målet at dette trenerteamet skal lede den nye klubben opp i 2. divisjon i 2020.

Vålerenga-ledelsen vil for øyeblikket ikke si stort om trenerjakten.

«Det er stor interesse og engasjement knyttet til trener. Men vi bidrar aldri til spekulasjoner, hverken når det gjelder trenerspørsmål eller spillerlogistikk», skriver Vålerengas daglige leder Erik Espeseth i en SMS til VG.

Tidligere Vålerenga-spiller Pa Modou-Kah har også lansert seg selv som trenerkandidat i Vålerenga.

