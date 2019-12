OPPDRAG UTFØRT: Ole Gunnar Solskjær har stilt reservepreget gjennom hele Europa League-gruppespillet, men Manchester United ender opp som gruppevinner. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Solskjærs United med målfest mot «norske» AZ

MANCHESTER (VG) (Manchester United – AZ Alkmaar 4–0) Ole Gunnar Solskjær (46) stilte med et svært reservepreget lag, men det hindret ikke en svært komfortabel gruppeseier i Europa League.

Førsteplassen i gruppe L, fire poeng foran AZ, sørger for at United slipper å møte de tøffeste motstanderne i 16-delsfinalene. Blant dem er de italienske serielederne Inter og fjorårets Champions League-semifinalist Ajax.

Det ble klart etter at AZ, med trønderne Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø fra start, ble revet i fillebiter på Old Trafford takket være scoringer av Mason Greenwood (2), Ashley Young og Juan Mata – alle i løpet av elleve minutter i andre omgang.

– De liker meg ikke

Solskjær hvilte nøkkelspillere som Marcus Rashford og Scott McTominay og stilte med en rekke nye fjes i startoppstillingen. Han kom med en tydelig oppfordring til spillerne som vanligvis ikke får så mye spilletid:

– Jeg vet at når jeg ser dem i øynene og sier at de skal sitte på benken, så er de ikke fornøyd. De liker meg ikke. Så her er sjansen deres.

Det virket innledningsvis ikke som beskjeden hadde noen voldsom effekt. United startet kampen milevis unna intensiteten og sulten som sørget for de imponerende seirene mot Tottenham og Manchester City den siste drøye uken.

Første omgang var tilnærmet ribbet for sjanser: Andreas Pereira hadde kampens første skudd på mål, Mata var kanskje nærmest en scoringsmulighet, og gjestene fremstod også forholdsvis tannløse.

– Det beste med denne førsteomgangen er at den var dårlig nok til at noen folk kom seg ut og fikk stemt, oppsummerte PA-journalist Simon Peach humoristisk på Twitter under den britiske valginnspurten.

Raknet fullstendig

Etter hvilen ble det langt mer underholdende. Calvin Stengs og Anthony Martial misbrukte hver sin store sjanse for hvert sitt lag før Ashley Young – av alle – sendte hjemmelaget opp i 1–0 etter målgivende pasning av Mata.

Da raknet AZ fullstendig.

Etter at Uniteds eldste spiller scoret det første målet, noterte lagets yngste seg for det andre: Greenwood (18) doblet hjemmeledelsen med en god avslutning etter en takling av James Garner på Fredrik Midtsjø som trolig ville ført til annullering dersom VAR ble brukt i turneringen.

TAKLET: Fredrik Midtsjø ble taklet av James Garner i forkant av Manchester Uniteds andre mål. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Greenwood-festen var i gang. Fire minutter senere skaffet han et straffespark som Mata satte sikkert i nettet, så plasserte den 18 år gamle sensasjonen inn sitt andre for kvelden bare to minutter etter det igjen.

Han ble dermed den yngste spilleren noensinne til å score to mål i samme Europa-kamp for Manchester United.

Publisert: 12.12.19 kl. 22:49

