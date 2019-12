SVENSKE GLIS: Mikael Dorsin har gjort sitt første kjøp som RBK-sportssjef. Det ble landsmannen Dino Islamovic. Foto: RBK.no

RBK har signert den svenske spissen Dino Islamovic: – Stort potensial

Mikael Dorsin har gjennomført sin første overgang som sportssjef i Rosenborg – det blir svenske Dino Islamovic (25).

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Spissen kommer fra Östersund, hvor han har scoret syv mål på 28 kamper i 2019-sesongen. Han signerer en 3-årskontrakt med trønderne.

– Rosenborg er en toppklubb i Skandinavia sammen med FCK og Malmø. Klubben har store ambisjoner og ønsker å spille i Europa hvert år. Det matcher bra med mine ambisjoner, sier Dino Islamovic til RBK.no.

Kjempetalent som unggutt

25-åringen er en stor og sterk spisstype, han har vært i Östersund de siste to sesongene. Det er en spiller RBK har hatt på radaren over tid. Tidligere sportssjef Stig-Inge Bjørnebye bekreftet til Adressa i sommer at de hadde vært på speidertur til Östersund for å se Islamovic i aksjon.

– Han var et kjempetalent da han var ung i Malmö og Fulham, men så stemte det ikke helt. Han gjorde det veldig bra da han kom tilbake til Sverige, og jeg tror han kommer til å passe inn hos oss, sier Micke Dorsin til klubbens nettside om sitt første kjøp.

– Vi ser et stort potensial og en kvalitet vi kan forme og utvikle. Det kan bli «riktigt» bra, sier han.

NY: Dino Islamovic feirer scoring for Östersund mot Brommapojkarne i 2018. Foto: Robert Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ikke bekymret for presset

Svensk fotballkjenner og Eurosport-ekspert, Joacim Jonsson, har skrevet på Twitter at angriperen har et «meget følsomt venstrebein, god i boksen og god targetspiss», men mener at han sliter med farten.

Spissen vet hvilke forventninger som kommer med å være spiss for Rosenborg.

– Sånn skal det være. Det er artig å ha press på seg og har folk forventinger til deg, så betyr det at du er bra. Jeg er klar for å prestere under press, sier Islamovic.

Signeringen kommer bare få dager etter at det ble kjent at hverken Viking-klare Yann-Erik de Lanley eller leiesoldatene David Akintola og Bjørn Maars Johnsen fortsetter i klubben.

Islamovic har en fortid fra akademiet til Fulham, før han dro videre til nederlandske Groningen, hvor han spilte 11 kamper. I 2017-sesongen spilte han for Trelleborg.

