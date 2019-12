GULLGUTT: Mason Greenwood feirer scoringen sin mot Newcastle. Foto: James Wilson / PA Images

Solskjær legger press på supertalent: – Han har fått beskjed om det

MANCHESTER (VG) Fenomenet Mason Greenwood (18) viste seg nok en gang frem på Old Trafford og velter rekorder i Manchester United, men manager Ole Gunnar Solskjær (46) krever mer av unggutten, som han sammenligner med selveste Cristiano Ronaldo (34).

18-åringen scoret kampens vakreste mål i 4–1-seieren over Newcastle da han banket ballen i mål via en Newcastle-spiller og tverrliggeren.

Det var hans åttende scoring for sesongen – til tross for at han har fått begrenset spilletid av Solskjær. Greenwood snitter på ett mål hvert 122. minutt i alle turneringer – enda bedre enn Marcus Rashford (133 minutter per mål).

Andre juledag ble det lokale stjerneskuddet tidenes yngste spiller (18 år og 86 dager) til å score tre Premier League-mål for Manchester United, 55 dager tidligere enn Rashford, som var den forrige innehaveren.

Blant klubbene i Europas fem største ligaer er det kun én tenåring som har scoret flere mål enn Greenwood denne sesongen: Jadon Sancho (12).

Greenwood er ikke bare en briljant avslutter. Han er også tofotet, så forsvarsspillerne vet aldri hvilken fot de burde sperre av. Denne gangen var det venstrefoten som fikk et perletreff, og det er den foten han har scoret flesteparten av målene sine med denne sesongen, men i august skjøt han straffespark med høyre.

– Det er ikke veldig ofte at du har en sånn spiller, sier Solskjær, som fikk mange spørsmål om det store spisstalentet etter seieren over Newcastle, som du kan se høydepunktene fra her:

– Han er 50/50. Eller, han er nok 60/60, for han er så god med begge føtter, sier Solskjær og frembringer latter i presserommet før han fortsetter:

– Det er vanskelig for forsvarerne. Jeg kan ikke huske mange som kan det. Og han kan bruke alle mulige teknikker også: Han kan skyte hardt, han kan curle ballen, han kan plassere. Du har Cristiano Ronaldo, som kan score like ofte med høyre som venstre, men han skyter som regel med styrke. Mason kan curle ballen med begge bena. Han er rett og slett en eksepsjonell avslutter.

– Hva må han bli bedre på, da?

– Mye. Han har mye å forbedre. Han er ung. Han må lære seg spillet. Han vet hva han må lære seg. Han har fått beskjed om det, sier Solskjær, som understreker hvor uvanlig det er at en spiller som knapt har fylt 18, jevnlig får starte kamper for Manchester United:

– Det er vanskelig. Jeg husker da jeg var 18 år. Jeg var ikke i nærheten av å spille på det nivået han er på nå.

Tidligere i sesongen sendte Solskjær en tydelig advarsel til Greenwood der han antydet at unggutten ikke hadde vært eksemplarisk på treningsfeltet. På VGs spørsmål om dette har endret seg siden starten av november, svarer Solskjær:

– Han lærer. Han vokser som menneske også, og han kommer til å vokse mer og mer. Vi kommer ikke til å se det beste av Mason på noen år. Marcus (Rashford) er 22 år nå, og du ser mer modenhet hos ham. Mason må også lære seg å heade ballen.

Publisert: 26.12.19 kl. 21:59

