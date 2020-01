Foto: DAVID HECKER / EPA

Mats Møller Dæhli klar for «norske» Genk

Mats Møller Dæhli er klar for den belgiske klubben Genk, dagen etter at Kristian Thorstvedt signerte for dem.

Nå nettopp

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Mats Møller Dæhli har signert en avtale som strekker seg til sommeren 2023 med den regjerende seriemesteren i Belgia. Han blir der lagkamerat med landslagskollega Sander Berge og nysignerte Kristian Thorstvedt.

Nordmannen har imponert stort for St. Pauli i 2. Bundesliga denne høsten og toppet lenge spillerbørsen til Kicker. Tre ganger har han vært på rundens lag etter solide prestasjoner for bruntrøyene.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 04.01.20 kl. 11:35

Flere artikler