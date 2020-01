TILBAKE: Erling Braut Haaland trente for fullt med sitt nye lag. Foto: JON NAZCA

Haaland imponerte på første Dortmund-trening

MARBELLA (VG) Ni dager etter at Erling Braut Haaland signerte for Borussia Dortmund, fikk lagkamerater, supportere og tysk presse se den norske 19-åringen i aksjon i BVBs svart-gule tøy for første gang.

Mens solen var på vei mot sitt høyeste punkt her på Costa del Sol, gikk Braut Haaland ut på hovedbanen som «die Schwarzgelben» bruker under sitt åtte dager lange treningsopphold.

Sammen med blant andre Thorgan Hazard (bror til Eden), danske Thomas Delaney og spanske Paco Alcácer startet nordmannen på sin første fellesøkt med det tyske storlaget.

VG sendte treningen direkte. Her kan du se 23 minutter av den:

Positiv

Enkle oppvarmingsøvelser ble etterfulgt av flere ulike spillsekvenser. Til tross for at Braut Haaland ikke hadde trent skikkelig med ball på 20 dager, noe trener Lucien Favre uttalte etter 0–0-matchen mot Standard Liége tirsdag, var jærbuen hele tiden bevegelig.

I pausene kunne man noen ganger se på Braut Haalands ansiktsuttrykk at det kostet krefter, men innsatsen gjorde flere av dem som følger Dortmund positive.

– Han var imponerende. Han er en stor kar, men han har god teknikk. Nå handler det om å ta steg for steg hver dag fremover, sier Dirk Krampe til VG.

Han er sportsredaktør for lokalavisen Ruhr Nachrichten og så treningen fra tribuneplass.

– En god beskjed

Sebastian Wessling var også til stede. Funkesport-reporteren beskriver treningen som en økt med ganske lav intensitet.

Samtidig deler han Krampes oppfatning av Haalands teknikk.

– For en fyr som er så stor, er han bra med ballen. Han ser frisk ut. Kneet ser ut til å være i orden. Det er en god beskjed for Dortmund. De vil håpe å integrere ham i laget så fort som mulig, sier Wessling til VG.

På grunn av den målløse matchen mot Standard Liége et snaut døgn i forveien, deltok ikke herrene som spilte den matchen på onsdagens trening. Det gjorde derimot blant andre spisskonkurrent Paco Alcácer, som skal være på vei bort fra klubben sammen med Mario Götze.

