«Frelseren» Haaland hylles etter debuten: – Ekstraordinært

AUGSBURG/OSLO (VG) (Augsburg - Dortmund 3–5) Lovordene etter Erling Braut Haalands hat trick-debut for Borussia Dortmund har ikke latt vente på seg, og tidligere spisshelter kriger om å hylle ham mest.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Det er utrolig, egentlig. Når du kommer inn så sent, etter å ha fått litt kritikk for å ikke vært i god kampform, han viser en fantastisk målteft. Jeg tror Dortmund er utrolig lykkelige, sier den tidligere storscoreren Jørn Andersen til VG.

Jørn Andersen er tidenes mestscorende nordmann i Bundesliga, og ble første utlending som gikk til topps på toppscorerlisten 1989/90 da han scoret 19 mål for Frankfurt.

– Jeg har sagt det var et røverkjøp av Dortmund, han passer perfekt inn og de trengte den spilleren der, selv om de ikke kan vente at han scorer i hver kamp. Augsburg er egentlig et svakt lag, så det er viktig å stikke fingeren i jorden, uten å ta noe vekk fra prestasjonen hans, sier Andersen.

Den tidligere storscoreren er ikke alene om å lovprise Haaland etter hans tre kampavgjørende mål mot Augsburg. Han kom inn på stillingen 3–1, til slutt vant de gulsvarte 5–3.

– Fy fader, as. To av målene er virkelig klasse, det er rett og slett fantastiske avslutninger. Jeg er meget imponert, og synes det var veldig gøy. Han kommer til å få en helt sinnssyk forventning fremover, da. Når du har gjort det så bra i den første kampen, vil de forvente at han skal fortsette å levere mål. Den lista han har lagt, er dyttet opp enda et nivå, sier tidligere Dortmund-spiller Jan-Derek Sørensen.

Sørensen råder ham til å ta avstand fra både tradisjonelle og sosiale medier, der det akkurat nå koker rundt spissen. Han tror at han får en god velkomst på sin nye hjemmearena neste kamp.

– Dette er helt riktig mann for Dortmund, og han kommer til å få all støtte fra medspillere og hjemmefans til å levere så godt som mulig, sier Sørensen.

«Frelser Haaland», skriver den tyske tabloidavisen Bild, og betegner ham som «Dortmunds nye superstjerne». Han preger alle de tyske sportssidene etter målshowet.

– Det er ekstraordinært, skriver den engelske fotballegenden Gary Lineker på Twitter.

Tidligere Dortmund-helt Patrick Owomoyela erklærte sin kjærlighet til landet som produserte den nye Dortmund-helten.

Klubben selv spiller på humoren Haaland har hatt med reportere i Østerrike. Der snakket han om kampballen som sin «kjæreste», etter å ha fått den med hjem etter flerfoldige hat trick for Red Bull Salzburg.

