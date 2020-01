ÅRETS TRENER: Kjetil Knutsen vant prisen for årets trener i Eliteserien 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Bodø/Glimt-sjefen takket nei til Vålerenga

Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen (51) er en av de Vålerenga har kontaktet i sin trenerjakt, men det blir ingen overgang til hovedstaden for sølvvinneren fra 2019.

Denne uken skal det ha kommet en offisiell henvendelse fra Vålerenga til Bodø/Glimt med ønske om å diskutere med treneren deres, som ble kåret til årets trener i Eliteserien i fjor.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt bekrefter VIF-henvendelsen til VG, og opplyser også om at Knutsen har takket nei til Oslo-klubben.

– Vi har fått en henvendelse fra Vålerenga, og er veldig glad for at vi ikke bare har en svært dyktig og attraktiv trener, men også en trener som kjenner en så sterk tilknytning til klubben, spillerne og det vi prøver å bygge, sier Thomassen.

– At han har valgt å bli hos oss, sier litt om hva Kjetil er, og om det vi prøver å skape i Glimt. At større klubber tar kontakt, men at Kjetil har så stor tro på klubben vår, er en stor kvalitet å ta med seg inn i sesongoppkjøringen og det vi skal skape av prestasjoner denne sesongen, sier han videre.

Han forteller om «en god samtale internt i klubben» etter at Vålerenga ga beskjed om at de ønsket å snakke med Knutsen.

– Det er et veldig sterkt og godt signal at hovedtreneren vår tar et sånt standpunkt, sier Thomassen.

VG har vært i kontakt med Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen fredag morgen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Vålerengas styreleder Thomas Baardseng bekreftet torsdag at klubben har begynt med trenerintervjuer for å finne erstatteren til New York City-klare Ronny Deila.

– Vi har hatt noen intervjuer, skal ha noen flere – og vi vil forhåpentligvis lande den nye treneren i god tid før treningsleiren til Portugal i slutten av måneden, sa Baardseng.

