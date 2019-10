JUSTISTOPPER: Justisminister Jøran Kallmyr og Oslo-politimester Beate Gangås i samtale om hvordan fotballvolden kan bekjempes. Foto: Helge Mikalsen, VG

Justisministeren til Fotballforbundet: – Volden må anmeldes

EKEBERGSLETTA (VG) Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) krever at det blir slått hardt ned på fotballvolden. Han mener det er på høy tid å gå til motangrep – og anmelde voldelige utøvere.

– Når fotballbanen blir et sted man kan utøve vold, er det på tide å rydde opp, sier justisminister Jøran Kallmyr. Han kommer derfor med en tydelig beskjed til Norges Fotballforbund (NFF):

– For å kunne gjøre noe med fotballvolden, er politiet nødt til å vite om omfanget av problemet. Det må lages systemer for at alvorlige voldshendelser på fotballbanen politianmeldes, sier Jøran Kallmyr.

Justisministerens utspill kommer etter at VG de siste ukene har kunnet fortelle at Fotballforbundet ikke har tatt initiativ for å anmelde én eneste av de alvorlige voldssakene de har behandlet siden 2010.

– Anmeldelse en selvfølge

Til nå har det kun vært opp til ofrene for fotballvolden å bestemme hvorvidt de vil anmelde eller ikke. Dette vil justisministeren endre. Han ønsker at det lages systemer som gjør at det er en selvfølge at dette meldes inn til politiet.

– Det er ikke enkelt for en tenåring å stå i en situasjon der man på egen hånd må bestemme om man skal anmelde eller ikke. Men om det finnes gode retningslinjer for hvordan dette skal behandles, hele veien fra fotballklubb via fotballkrets til fotballforbund, så blir det mye enklere, sier Kallmyr.

– Fotballforbundet styrer seg selv. Hvorfor blander du som justisminister deg inn i dette?

– Fotballen er enormt viktig for hele samfunnet. Selv om de aller fleste fotballkamper er problemfrie, kan vi ikke risikere at noen kan komme til å trekke vekk fra idretten på grunn av volds- og trusselhendelser. Så her må flere gode krefter fra ulike deler av samfunnet gå sammen, og derfor engasjerer jeg som justisminister meg i det, svarer Jøran Kallmyr.

Justisministeren reagerer også på VG-saken om at flere fotballdommere i Oslo har skjult sin identitet av frykt for vold og trusler.

– Det er skikkelig trist at vi har kommet dit. Nå må vi ta tak i det, sier Kallmyr.

– Skal være trygt

Også Oslos politimester Beate Gangås er opptatt av at det skal være trygt å drive med idrett.

TRIKSEMESTER: Beate Gangås har vært aktiv fotballspiller. Her viser hun frem gamle kunster på Ekebergsletta. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg ser alvorlig på at idrettsutøvere eller dommere utsettes for grov vold. Forebygging av vold må være et samspill mellom flere involverte som forbund, idrettskrets, klubber, aktørene selv, foreldre og politiet.

– Hva synes du om at brudd på straffeloven behandles gjennom selvjustis innad i organisasjoner eller andre miljøer?

– Idretten må ikke bli en arena hvor det begås grov vold som ikke anmeldes. Anmeldelser gir politiet mulighet til å vurdere sakene, derfor ønsker vi at slike saker anmeldes. Jeg har tro på at straffeforfølgning av voldshendelser også vil ha en preventiv effekt, sier Beate Gangås.

Politimesteren ønsker, som justisministeren, at dette ikke bare blir håndtert innad i fotballen.

– Politiet er avhengig av informasjon for at vi skal kunne etterforske straffbare forhold. Vi ser det ikke som unaturlig at NFF melder fra når de får kunnskap om alvorlige voldssaker, sier Gangås.

