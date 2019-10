TAKKET ALL FANSEN: Martin Ødegaard (til venstre), Joshua King og resten av A-landslaget tok en æresrunde etter 1–1-kampen mot Spania på et fylt Ullevaal Stadion. Foto: Stian Lysberg Solum

NFF tar publikumsgrep etter Romania-nedturen

Den store interessen for landslagets kommende hjemmekamp mot Færøyene forsvant med to ganger 1–1 i Bucuresti og Stockholm. Nå dumper Norges Fotballforbund billettprisene.

Nå nettopp







Årets siste hjemmelandskamp for menn går fredag 15. november. Færøyene – det ene av to lag i EM-kvalifiseringsgruppen Norge har slått – gjester Ullevaal til det som virker som en betydningsløs kamp med tanke på EM-avansement.

Tirsdagens «1–1-tap» mot Romania, pluss Sveriges resultatkopi mot Spania, akterutseilte Norge i EM-kvalifiseringsgruppen. Bare usannsynlig teori – at Sverige spiller uavgjort mot Romania og taper mot Færøyene – gir Norge en fortsatt mulighet.

les også Bryne-spilleren Rogvi (29) er Norges siste EM-håp

Uansett blir det relativt billig å se Lars Lagerbäcks mannskap spille for sin 14. strake kamp på Ullevaal uten tap: Helt ned i 50-lappen for fotballspillende barn og ungdom.

NFFs direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff avviser at billettrabatten handler om resignasjon etter resultatnedturen i Romania. Han kaller det en førjulsgave fra fotballforbundet og viser til at de allerede har nådd budsjett (16 millioner).

– Vi kunne nok tjent mer penger om vi hadde opprettholdt en høyere sum og fått færre folk på stadion. Men det mener vi en dårligere løsning. Vi hadde en eventyrlig bra stemning på Ullevaal mot Spania. Det ble en folkefest og smittet over på spillerne på banen, begrunner Graff til VG.

Har justert underveis

Norges Fotballforbund har ikke operert med faste billettpriser gjennom årets EM-kvalifisering. I fjor høst fikk de kritikk for å ha skrudd opp prisforlangende til Nations League-kampene. Og høsten 2013 – da landslaget var sjanseløse på Brasil-VM sommeren etter – var det for Norge betydningsløse oppgjøret mot Island årets dyreste fotballkamp.

– En bevisst en strategi før denne kvalifiseringen har vært å bestemme prisene underveis. Det har vært det vellykket, sier Graff – som vedgår at billettene ville vært nærmere «normalpris» om Norge i større grad hadde fortsatt kjempet om en av de to øverste plassene på puljetabellen.

– Hvor mye taper egentlig NFF på 1–1-resultatene i Romania og Stockholm?

– Det blir umulig å spekulere i kroner og øre. Men like viktig som økonomi er det å bygge en langsiktig høy interesse for landslaget. Derfor mener vi dette er et riktig grep, svarer Svein Graff.

Norges EM-håp ligger nå gjennom nyviningen Nations League, der laget er to kamper fra plass i sluttspillet. Mest sannsynlig vil Norge møte Serbia på Ullevaal i mars.

Alle billettkjøpere fra Færøyene-kampen i november vil få forkjøpsrett til Nations League-semifinalen neste år, opplyser Svein Graff.

Publisert: 18.10.19 kl. 12:29







Mer om