De grusomme tallene for Rosenborg: – Langt unna nivået

Rosenborg får en ny tøff oppgave i Lisboa torsdag. Lagets Europa League-statistikk de siste årene er forferdelig.

De to første gruppespillkampene denne høsten har endt med 0–1 for LASK Linz og 1–4 for PSV Eindhoven. Torsdag venter Sporting.

Samlet sett er tallene slik:

* Rosenborg har ikke vunnet i Europa League siden 3–1 over Vardar på Lerkendal den 28. september 2017.

* På de 12 kampene som er spilt siden har det blitt ni tap og tre uavgjort.

* Rosenborg har også 12 bortekamper på rad uten seier i Europa League.

* Den siste borteseieren kom i Wien med 2–1 over Rapid den 20. september 2012.

* I fjor fikk Rosenborg ett poeng på sine seks Europa League-kamper (1–1 mot RB Leipzig borte).

* Rosenborg har tapt syv av sine åtte siste kamper i Europa League.

– Det så jo positivt ut i sommer, det kunne se ut som om Rosenborg nærmet seg det europeiske middelnivået. Spesielt mot Dinamo Zagreb, sier Birger Løfaldli, kommentator i Adresseavisen.

– Men nå har det vist seg gang på gang at de er langt unna det nivået som gjør at du kan hevde deg og ha muligheter til å avansere fra puljespillet. Det er bekymringsfullt, og det er akkurat det Rosenborg skal måles på normalt sett, fortsetter Løfaldli.

For tidlig å dømme

– Hvorfor er det slik?

– Det var jo dette som var årsaken til trenerbyttet i fjor. Så langt har det ikke vært noen stor suksess, men jeg synes vi skal vente med å dømme Eirik Horneland. Han bør få litt mer tid på seg.

Roar Stokke, legendarisk stemme på Viasport, mener forklaringen er sammensatt, men at det i stor grad handler om økonomi:

– Se på en klubb som Salzburg, som feide RBK av banen over to kamper med 8-2 forrige sesong. De henter store talenter fra alle verdensdeler. Og budsjettet til scouting av spillere er enormt. Spillerlogistikk har blitt et eget fag og en business.

– Rosenborg har jo uttalt at de vil forsøke å nærme seg midtsjiktet i Europa, men avstanden har økt. Den eneste måten å kompensere for ulike økonomiske forskjeller på er å være ekstremt god i faget og få maksimalt ut av de rådende ressursene, fortsetter Stokke - og nevner ting som talentutvikling, spillerlogistikk, spillerutvikling, treningskultur og organisering.

Fem ganger så stort

Han stiller spørsmål ved om en kan forvente at klubber med budsjetter på 150–200 millioner, som Rosenborg, skal kunne konkurrere med klubber som har tre, fire og fem ganger så stort budsjetter.

– Det er liten tvil om avstanden frem til midtsjiktet er tydelig per i dag. Det krever mye hardt arbeid og mye dyktighet å tette den.

Stokke sier at mange av de klubbene som Rosenborg konkurrerer mot, kjøper gode spillere og lønner dem fra 5-10 mill i året - og noen mer enn det.

– Tusenkronersspørsmålet rundt RBK er; hva skjedde da de tapte kvaliken til Champions League? Da var det mye luft som gikk ut av ballongen, sier Roar Stokke.

* Kvalfiseringen i sommer bar bud om at RBK hadde noe å tilby i Europa League-sammenheng. Men det skinner igjennom mot de bedre lagene at trønderne rett og slett har trøbbel med å henge med tempoet og intensiteten.

* Ifjor tok RBK ett poeng på sine seks gruppekamper. Det var mot Salzburg, Celtic og RB Leipzig - en litt tøffere gruppe enn i år, etter vår vurdering. Vi får håpe for statusen til norsk fotball sin del at det ikke går så galt denne høsten.

* Sporting Lisboa røk 2-3 borte for PSV, men vant 2-1 hjemme over LASK. Ligaformen i Portugal er helt middels: 3-2-2. Likevel mistenker vi at nivåforskjellen i forhold til Rosenborg er i største laget.

Publisert: 24.10.19 kl. 11:28

