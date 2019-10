MESTERLIGA-JUBEL: Så glade var Liverpool-spillerne etter Champions League-finalen mot Tottenham. Foto: Bjørn S. Delebekk

Solskjær risikerer å møte mesterens mestere

For første gang denne sesongen kan Jürgen Klopp komme til å stille med startelleveren i Champions League-finalen - når Manchester United er motstander søndag.

Nå nettopp







Her er våre oddstips!

Lokalavisen Liverpool Echo skriver at Liverpool-manageren har vært frustrert over én ting denne høsten - og at tyskeren nå kan komme til å ta det ut mot Solskjærs United.

Han har til nå ikke kunnet mønstre sin startoppstilling i Champions League-finalen mot Tottenham i Madrid (2–0).

Sadio Mané rakk ikke Community Shield , engelskmennenes supercup, på grunn av sin sene ferie, og han måtte deretter nøye seg med benken i ligastarten mot Norwich.

Fredag er det 390 millioner gode grunner til å spille på Eurojackpot! Lever spillet ditt her før kl. 19.00 på fredag!

Joe Gomez ble foretrukket fremfor Joël Matip som midtstopper i starten.

Alisson Becker, den brasilianske keeperen, har vært skadet helt siden Norwich-kampen for over to måneder siden. Nå meldes han imidlertid klar til kamp igjen.

Joël Matip har gått glipp av de to siste kampene som følge av en smell han pådro seg mot Sheffield United. Nå skal han være klar til innsats.

Det betyr altså at Jürgen Klopp kan komme til å mønstre finale-laget fra Madrid på Old Trafford søndag.

SÅ GLADE var Jordan Henderson og Jürgen Klopp etter triumfen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Trøsten for Ole Gunnar Solskjær er at han har en hel rekke med spillere som er på vei tilbake og også kan rekke Liverpool-oppgjøret: Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw og Anthony Martial. Den dårlige nyheten er selvfølgelig at David de Gea - som er god for å vinne matchen for United - haltet av banen i Spanias EM-kvalifisering mot Sverige.

Det er imidlertid klart at hverken de Gea eller Pogba kan spille mot Liverpool.

les også Klopp på rekordjakt kan ødelegge for Solskjær

Erstatteren, argentineren Romero, har ikke fått sjansen i Premier League siden den siste kampen i 2017/18-seosngen, da han holdt nullen mot Watford. Denne sesongen har han bare spilt Europa League mot Astana (1–0 til United) og den dramatiske ligacupkampen mot Rochdale (1–1, og så 5–3 til United i straffesparkkonkurranse).

Men Romero har en helt usannsynlig god statistikk på Old Trafford: 22 starter, 17 seirer, fem uavgjorte og null tap. Han har holdt buret rent i seks av de syv Premier League-kampene han har spilt, så det er kanskje ingen grunn for United-tilhengerne til å henge med hodet - uansett hvordan det vil gå med de Gea.

Liverpool jager Manchester Citys rekord med 18 seirer på rad i Champions League. Liverpool står nå på 17 strake - fra slutten av forrige sesong og starten av denne.

VGs tips: Borteseier

Manchester United kommer ikke til å trenge motivasjon til søndagens storkamp, men lagenes respektive form og skadelister gir at dette fort kan bli en motbakke av an kamp for vertene.

United tok bare ett av ni siste mulige poeng før landslagsoppholdet, og innsatsen mot Newcastle antydet ikke en snarlig endring.

Liverpool får muligens tilbake Alisson (k), og Mané (a) og Firmino (a) reiste tidlig hjem fra sine respektive landslagsoppdrag. Salah (a) har ikke vært i aksjon i det hele tatt. De øvrige spillerne spilte sin siste kamp søndag eller mandag. Med andre ord: Rikelig med tid til oppladning. Gjestene har vunnet samtlige åtte ligakamper med målforskjellen 20–6.

Vi tror ikke det på noen måte blir lett. Men forutsetningene for en borteseier er gode. Oddsen er 1,65, spillestopp er kl. 17.25 på søndag og TV2 Sport Premium viser matchen.

Publisert: 18.10.19 kl. 09:55

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 8 8 0 0 20 – 6 14 24 2 Manchester City 8 5 1 2 27 – 9 18 16 3 Arsenal 8 4 3 1 13 – 11 2 15 4 Leicester City 8 4 2 2 14 – 7 7 14 5 Chelsea 8 4 2 2 18 – 14 4 14 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om