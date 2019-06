Island med viktig seier i «thrillergruppe»

(Island – Tyrkia 2–1) Midtstopper Ragnar Sigurdsson (32) scoret begge målene da Island slo Tyrkia, og sørget for at Erik Hamrens mannskap ligger likt med Frankrike og Tyrkia etter fire kamper.

Oppdatert nå nettopp







Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin og Kurt Zouma scoret målene for Frankrike, som til slutt vant 4–0 mot Andorra. Det skjedde tre dager etter at de tapte fortjent 0–2 i bortekampen mot Tyrkia, og står med ni poeng etter fire kamper. Det samme gjør altså Tyrkia og Island også, i det som kan bli en skikkelig thrillergruppe.

VG oppdaterer artikkelen.

les også Sjokktap for Frankrike: – Ingenting positivt

Island tok ledelsen etter 21 minutter da Johann Gudmundsson skrudde et frispark inn i feltet, og Sigurdsson styrte ballen i mål fra noe spiss vinkel.

Hjemmelaget skapte flere store sjanser, og Birkir Bjarnason misbrukte en gedigen mulighet alene med keeper. Men det ble 2–0 etter 32 minutter da Gylfi Sigurdsson sendte en corner inn i feltet, som Bjarnason stusset videre. På to meters hold sto Siggurdsson og headet i nettet igjen.

Tyrkia reduserte fem minutter før pause da Dorukhan Tokoz fikk stå på seks meters hold etter en corner, og headet forbi Island-keeper Hannes Haldorsson.

TOMÅLSSCORER: Lagkaptein Aron Gunnarsson (t.v.) og Jon Bodvarsson (t.h.) feirer Ragnar Sigurdssons andre scoring. I bakgrunnen skimtes Hjortur Hermannsson (t.h.) og Kári Árnason (t.v.). Foto: Brynjar Gunnarsson / TT NYHETSBYRÅN

Det ble ingen flere scoringer i andre omgang, og de entusiastiske Island-supporterne kunne feire sammen med spillerne i Reykjavik.

Oppkjøringen til kampen mellom Island og Tyrkia har vært problematisk. Det tyrkiske laget skal ha blitt holdt igjen i flere timer på flyplassen da de ankom landet på mandag.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Vacusoglu skrev ifølge NTB på Twitter at mottagelsen var «uakseptabel ut ifra diplomatisk og humanitær praksis» og at Tyrkia skal «gjøre hva som er nødvendig». Islands utenriksdepartement har bekreftet at en formell protest var mottatt. I tyrkiske medier har behandlingen av laget blitt beskrevet som respektløs og rasistisk.

Publisert: 11.06.19 kl. 22:38 Oppdatert: 11.06.19 kl. 22:53