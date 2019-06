Fransk gavepakke var ikke nok - Norge felt etter VAR-hjelp

NICE (VG) (Frankrike-Norge 2–1) Norge strøk i den store VM-testen etter en marerittstart på 2. omgang, selvmål og VAR-situasjon.

– Jeg er ekstremt stolt over måten vi fremstår på. Vi spilte en ganske jevn kamp. Vi håndterte dette veldig bra. Jeg er veldig skuffet over at vi ikke fikk med oss et poeng, sier Martin Sjögren, landslagssjef til NRK.

Etter 0–0 til pause startet 2. omgang brutalt for de norske kvinnene. Allerede etter 44 sekunder lå ballen i mål. Karina Sævik mistet en ball, Amel Majri ble spilt fri på kant og leverte innlegget som Valerie Gauvin satte inn. Maria Thorisdottir var ikke tett nok på Frankrike-spissen.

Så kom hjelpen fra uventet hold i andre enden. På forhånd ble det advart mot luftsstyrken til Wendie Renard i det 54. minutt satte hun ballen i eget mål. Det var et ganske ufarlig innlegg fra Isabell Herlovsen og Renard var nokså alene ved bakre stolpen.

SCORER SELVMÅL: En upresset Wendie Renard scorer selvmål og inviterte Norge inn i kampen igjen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

VAR-straffe

Da var det brått kamp igjen - men bare inntil Ingrid Syrstad Engen ble felt av VAR. TV-bildene viser at midtbanespilleren sparker bort i låret til en Marien Torrent etter å ha truffet ballen først.

Etter å ha studert reprisene gang på gang valgte dommer Bibiana Steinhaus å blåse straffespark. Den satte Eugenie Le Sommer i mål til høyre for Ingrid Hjelmseth.

– Jeg så ikke situasjonen. Jeg kan ikke kommentere den, sier Sjögren.

expand-left arrow-right STRAFFESITUASJON: De norske spillerne skjønte lite da dommer blåste straffe mot Ingrid Syrstad Engen.

Han så tilsynelatende sint ut på dommer Steinhaus etter kampen.

Norge var aldri i nærheten av 2–2 etter det som skulle bli det franske seiersmålet.

Etter en litt rufsete start var det Norge som tok over og skapte mest i 1. omgang. Den første sjansen fikk Karina Sævik, den eneste «nye» på laget siden seieren mot Nigeria i VM-åpningen.

– Vi spiller helt jevnt mot den store gullfavoritten. Vi fremstår som et ekstremt bra lag, sier Sjögren.

VG-studio var ikke enig med dommer:

Frankrike styrte før pause

10 minutter var spilt da 23-åringen var nær ved å sette inn 1–0 på et innlegg fra Guro Reiten. Fem minutter senere var Reiten servitør på en corner som Ingrid Syrstad Engen fikk stusset videre fra kloss hold. En våken Amel Majri reddet Frankrike i den situasjonen med hodet.

Så tok Frankrike over igjen. Kristine Minde, som hadde trøbbel på sin backplass mot Nigeria, hadde ingen heldig start og ble utspilt og lurt ved flere anledninger av Diani. Dermed kom Frankrike til flere farlige sjanser. Men før hvilen kom det ikke scoring.

– Vi må bare stå sammen. Vi gjør en bra kamp mot et av verdens beste lag. Det er selvfølgelig kjipt å tape, men vi har mye positivt å ta med oss, sier Maren Mjelde, lagkaptein, til NRK.

Norge møter Sør-Korea til siste kamp i gruppespillet mandag. Ved seier vil Norge trolig bli nummer to i gruppespillet, og møte nummer to fra gruppe C. Akkurat nå er det Italia.

PS! Frankrike, en av VM-favorittene, har nå vunnet 15 av de siste 16 kampene.

Publisert: 12.06.19 kl. 22:52 Oppdatert: 12.06.19 kl. 23:12