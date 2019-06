TAKK FOR NÅ: Eden Hazard er ferdig i Chelsea. Nå blir det Real Madrid. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Eden Hazard klar for Real Madrid

Eden Hazard (28) går fra Chelsea til Real Madrid.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter både Chelsea og Real Madrid på sine nettsider.

28-åringen har lenge vært koblet til den spanske storklubben. Nå er overgangen endelig et faktum. Hazard vil bli presentert 13. juni. Han har skrevet en kontrakt med Madrid-laget til 30. juni 2024.

les også Solskjærs første sommersignering er klar - unggutt signerer for Manchester United

Klubbene skriver ikke hva overgangssummen ligger på. ESPN melder at summen kan stige opp mot 1,3 milliarder kroner, avhengig av bonuser. Britiske Guardian skriver at storkjøpet vil koste i underkant av en milliard kroner.

Hazard hadde kun et år igjen av kontrakten med Chelsea. Belgieren var kampens store spiller da London-laget vant Europa League 29. mai - se selv:

Etter finalen sa Hazard ærlig at han trodde det var hans siste kamp med Chelsea.

Hazard har vært i Chelsea siden 2012. Den tekniske, elegante spilleren scoret 110 mål på 352 kamper for Chelsea.

Han var en nøkkelspiller da laget vant Premier League i 2015 og 2017. I 2015 ble han kåret til ligaens beste spiller.

les også Avis avslører nye meldinger mellom Neymar og voldtektsanklageren

For Chelsea er dette naturlig nok dårlig nytt, selv om det ikke er uventet. Chelsea er ilagt en overgangsnekt i to vinduer. Klubben har anket dette til Den internasjonale voldgiftsretten for idrett (CAS). Trener Maurizio Sarri er samtidig den største favoritten til å overta den ledige managerstolen i Juventus.

PS! Real Madrid kunngjorde tidligere denne uken at de henter spissen Luka Jović fra Eintracht Frankfurt.

Se Hazard-magi her:

Publisert: 07.06.19 kl. 22:08 Oppdatert: 07.06.19 kl. 22:31